Шмыгаль: Карантин продлим, но по транспорту настроен оптимистично

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что после 22 мая карантин в связи с коронавирусом снова продлят, но он надеется, что метро и междугородний транспорт удастся открыть раньше, чем в середине лета.

Источник: интервью Шмыгаля в эфире "Завтрака с 1+1"

Прямая речь: "Сегодня карантин действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен.

Сегодня трудно прогнозировать (когда заработает транспорт – ред.). Мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем достаточно ровно последние 7-8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превышало или было равным количеству больных. Этот этап очень важен. Переломный.

Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей каждый день собираются в вагонах – достаточно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания".

Детали: При этом на вопрос журналиста, можно ли сказать, что транспорт заработает к середине лета, Шмигаль сказал, что он "больший оптимист", поэтому хочет надеяться, что "все будет немножечко скорее".

По словам премьер-министра, Украина, как и планировалось, будет исходить из карантина в 5 этапов. Он уточнил что сейчас эти этапы прорабатывают и при принятии следующей даты будут рассчитывать и показывать, когда может быть каждый из следующих этапов. Транспорт возобновит работу только на 3-м этапе.

Шмыгаль также добавил, что на сегодня нет необходимости снова возвращаться к жесткому карантину по всей стране. Но может быть так называемый "адаптивный карантин" – если будут локальные заболевания в том или ином городе, то будут усиливать ограничительные меры локально.

По мнению премьера, так будет не только в Украине, а "так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину".

Что было раньше: В Украине 11 мая вступил в силу первый этап ослабления карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса.

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