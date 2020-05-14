Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр инфраструктуры против быстрого открытия метро

Четверг, 14 мая 2020, 10:38
Министр инфраструктуры против быстрого открытия метро

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.

Источник: эфир телепрограммы "Сніданок з 1+1"

Детали: Ведущий спросил, можно ли удовлетворить просьбу мэра Киева открыть метро 25 мая. Министр сказал, что он бы не спешил с этим решением.

Прямая речь Криклия: "Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно сложно. Подземка если открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно сложно.

Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью".

Этому предшествовало:

  • 13 мая городской глава Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров открыть метро с 25 мая. Он отметил, что все больше людей возвращается на работу – и городу грозит транспортный коллапс.
  • Главный санитарный врач Виктор Ляшко говорил, что не может гарантировать одновременного открытия метрополитена в Киеве, Днепре и Харькове.
  • Городской глава Днепра Борис Филатов заявил, что он вместе с мэрами других городов требует от правительства разрешить работу общественного транспорта "с соблюдением всех противоэпидемических мер".
  • 6 мая городской глава Харькова Геннадий Кернес заявлял, что хотел бы, чтобы с 12 мая в Харькове возобновили движение метрополитена, однако город будет ждать решения правительства.

Темы: карантинметроКиевМининфраструктуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: