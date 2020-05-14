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Министр инфраструктуры против быстрого открытия метро

Четверг, 14 мая 2020, 10:38

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.

Источник: эфир телепрограммы "Сніданок з 1+1"

Детали: Ведущий спросил, можно ли удовлетворить просьбу мэра Киева открыть метро 25 мая. Министр сказал, что он бы не спешил с этим решением.

Прямая речь Криклия: "Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно сложно. Подземка если открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно сложно.

Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью".

Этому предшествовало: Городской глава Киева Виталий Кличко попросил Кабинет министров открыть метро с 25 мая. Он отметил, что все больше людей возвращается на работу – и городу грозит транспортный коллапс.

Темы: карантинметроКиевМининфраструктуры


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