Министр инфраструктуры против быстрого открытия метро

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что не нужно открывать метро 25 мая.

Источник: эфир телепрограммы "Сніданок з 1+1"

Детали: Ведущий спросил, можно ли удовлетворить просьбу мэра Киева открыть метро 25 мая. Министр сказал, что он бы не спешил с этим решением.

Прямая речь Криклия: "Удивляет непоследовательность в определенных этапах. Еще пару дней назад собирался киевский штаб и там сошлись во мнении, что открыть с ограничениями довольно сложно. Подземка если открывается – то работает полноценно. Конечно, можно масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах довольно сложно.

Что касается транспорта вообще, то мы предложили поэтапность. К концу недели Минздрав должен назвать даты, накладываются ли они на эпидемиологическую ситуацию, чтобы собственно мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью".

Этому предшествовало: