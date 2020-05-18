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Министр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО

Понедельник, 18 мая 2020, 16:03
Министр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО

Министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить чем кормят заключенных.

Источник: Facebook-страница министра

Прямая речь: "Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали с общей сосуды.

Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго такой я есть не буду".

Детали: По словам министра, он планирует периодически устраивать такую ​​проверку.

Малюська заявил, что чувствует, что питание в СИЗО улучшится.

 

Предыстория: 

  • В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
  • Позже сообщалось, что платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО.
  • С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.

Украинская правда
Темы: МалюськатюрьмаедаМинюст
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