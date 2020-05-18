Министр юстиции заказал обед из Лукьяновского СИЗО
Понедельник, 18 мая 2020, 16:03
Министр юстиции Денис Малюська попросил привезти ему обед из Лукьяновского СИЗО, чтобы проверить чем кормят заключенных.
Источник: Facebook-страница министра
Прямая речь: "Попросил помощников привезти мне для проверки обед, который приготовили заключенным (работников СИЗО, конечно, не предупреждали). Коллеги проконтролировали - брали с общей сосуды.
Впечатления: каша с мясом замечательные, борщ (или что там такое) не очень, долго такой я есть не буду".
Детали: По словам министра, он планирует периодически устраивать такую проверку.
Малюська заявил, что чувствует, что питание в СИЗО улучшится.
Предыстория:
- В апреле стало известно, что министерство юстиции в пределах реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.
- Позже сообщалось, что платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО.
- С 8 мая в Киевском СИЗО заработали камеры с улучшенными бытовыми условиями для заключенных, но за них придется платить.
Украинская правда