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Трофимов назвал "переписку" с мэром Черкасс фейком и политтехнологией

Суббота, 2 мая 2020, 14:06

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов заверил, что не вел переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

Источник: заявление Трофимова, которое цитирует пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале

Прямая речь: "Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой месседжер выглядит не так. Там даже мое фото, явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости".

Детали: По словам первого зампредседателя ОП, такие информационные "вбросы" могут быть "частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами".

Трофимов считает, что таким образом некоторые чиновники "используют СМИ для продвижения себя, предоставления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга".

Сам факт публикации Бондаренко переписки, заместитель Андрея Ермака отнес к спекуляции на вопросе снятия карантина.

А решение о досрочном ослаблении карантина Трофимов назвал самовольными действиями местных властей, направленными на повышение рейтинга.

Первый заместитель руководителя Офиса президента считает, что если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - то всегда можно связаться с премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Однако по словам Трофимова, "со стороны городского головы Черкасс таких действий не увидели".

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Анатолию Бондаренко жесткой реакцией.
  • Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова.

Украинская правда
Темы: ЧеркассыОфис президентакарантинскандал


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