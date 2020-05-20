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Защита Порошенко: Венедиктова завела дело о госизмене после разговора с Зеленским

Среда, 20 мая 2020, 18:22
Защита Порошенко: Венедиктова завела дело о госизмене после разговора с Зеленским

Защита пятого президента Петра Порошенко считает, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по так называемым "пленкам Байдена" после общения с президентом Владимиром Зеленским, а сам он подтвердил заинтересованность в этом деле.

Источник: адвокат Порошенко Илья Новиков на брифинге

Прямая речь: "Уголовное производство по так называемым "пленкам Байдена" было возбуждено прошедшей ночью. В ночное время. Что само по себе по делам, которые касаются событий четырехлетней давности, говорит о каком-то отдельном интересе у руководства в Офисе генерального прокурора.

И опять же по информации, которую мы будем стараться уточнить, проверить, это было сделано после разговора генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским".

Детали: Защита Порошенко говорит, что в течение года наблюдали за действиями президента Зеленского и людей из его ближайшего окружения по координации и фактически руководству расследованием уголовных дел, в которых фигурирует фамилия Порошенко. Руководители силовых структур при этом менялись, не менялся способ действий.

По словам Новикова, своими заявлениями об уверенности в том, что приговор Порошенко - это вопрос времени, и что там можно квалифицировать действия по статье о госизмене, президент Зеленский впервые публично обозначил свою позицию, как человека, который непосредственно координирует и непосредственно заинтересован в этих производствах.

По существу, Новиков отметил, что на пленках нет никакого состава госизмены.

По его словам, если бы адвокаты Порошенко были склонны к троллингу в дурном вкусе, они могли бы подать подобные заявления в тот же Офис генпрокурора, ведь например, 6 апреля президент Зеленский имел разговор с госсекретарем США Майком Помпео о возможности предоставления Украине гарантий по займу.

Новиков подчеркнул, что злоупотреблений и хищений в действиях Порошенко тоже не было, а слухи о чемодане с миллиардом долларов, - это "фантазии людей, которые может быть хотели бы украсть миллиард сами, но просто не знают, как это делается".

По словам адвоката, опасения вызывают не сами "пленки Байдена", а заявления Зеленского.

Прямая речь: "Мы не знаем, и будем стараться выяснить источник происхождения этих записей. Он мог быть и с американской стороны… Но заявление Зеленского и поведение Офиса президента и генерального прокурора говорят в пользу той версии, что запись могла вестись с украинской стороны, что представляет собой колоссальную проблему. Это может вести к подрыву возможности вести доверительные разговоры с любыми иностранными партнерами".

Предыстория:

  • 19 мая нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".
  • Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоЗеленский
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