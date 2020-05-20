Захист Порошенка: Венедіктова завела справу про держзраду після розмови із Зеленським
Захист п'ятого президента Петра Порошенка вважає, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо так званих "плівок Байдена" після спілкування з президентом Володимиром Зеленським, а сам він підтвердив зацікавленість у цій справі.
Джерело: адвокат Порошенко Ілля Новіков на брифінгу
Пряма мова: "Кримінальне провадження по так званих "плівках Байдена" було відкрито минулої ночі. У нічний час. Що саме по собі у справах, які стосуються подій чотирирічної давнини, говорить про якийсь окремий інтерес у керівництва в Офісі генерального прокурора.
І знову ж таки за інформацією, яку ми будемо намагатися уточнити, перевірити, це було зроблено після розмови генерального прокурора Венедиктової із Зеленським".
Деталі: Захист Порошенка каже, що протягом року спостерігав за діями президента Зеленського і людей з його найближчого оточення щодо координації та фактично керівництва розслідуванням кримінальних справ, в яких фігурує прізвище Порошенка. Керівники силових структур при цьому змінювалися, не змінювався спосіб дій.
За словами Новікова, своїми заявами про впевненість у тому, що вирок Порошенку - це питання часу, і що там можна кваліфікувати дії за статтею про держзраду, президент Зеленський вперше публічно позначив свою позицію, як людини, яка безпосередньо координує і безпосередньо зацікавлена у цих провадженнях.
Щодо суті записів, Новіков зазначив, що на плівках немає ніякого складу державної зради.
За його словами, якби адвокати Порошенка були схильні до троллінгу поганого смаку, вони могли б подати подібні заяви в той же Офіс генпрокурора, адже наприклад, 6 квітня президент Зеленський мав розмову з держсекретарем США Майком Помпео про можливість надання Україні гарантій щодо позики.
Новіков наголосив, що зловживань і розкрадань у діях Порошенка теж не було, а чутки про валізу з мільярдом доларів, - це "фантазії людей, які можливо, хотіли би вкрасти мільярд самі, але просто не знають, як це робиться".
За словами адвоката, побоювання викликають не самі "плівки Байдена", а заяви Зеленського.
Пряма мова: "Ми не знаємо, і будемо намагатися з'ясувати джерело походження цих записів. Це могло бути і з американської сторони ... Але заява Зеленського і поведінка Офісу президента і генерального прокурора говорять на користь тієї версії, що запис міг вестися з української сторони, що становить колосальну проблему. Це може вести до підриву можливості вести довірчі розмови з будь-якими іноземними партнерами".
Передісторія:
- 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".
- Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.