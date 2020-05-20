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Захист Порошенка: Венедіктова завела справу про держзраду після розмови із Зеленським

Середа, 20 травня 2020, 18:22

Захист п'ятого президента Петра Порошенка вважає, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо так званих "плівок Байдена" після спілкування з президентом Володимиром Зеленським, а сам він підтвердив зацікавленість у цій справі.

Джерело: адвокат Порошенко Ілля Новіков на брифінгу

Пряма мова: "Кримінальне провадження по так званих "плівках Байдена" було відкрито минулої ночі. У нічний час. Що саме по собі у справах, які стосуються подій чотирирічної давнини, говорить про якийсь окремий інтерес у керівництва в Офісі генерального прокурора.

І знову ж таки за інформацією, яку ми будемо намагатися уточнити, перевірити, це було зроблено після розмови генерального прокурора Венедиктової із Зеленським".

Деталі: Захист Порошенка каже, що протягом року спостерігав за діями президента Зеленського і людей з його найближчого оточення щодо координації та фактично керівництва розслідуванням кримінальних справ, в яких фігурує прізвище Порошенка. Керівники силових структур при цьому змінювалися, не змінювався спосіб дій.

За словами Новікова, своїми заявами про впевненість у тому, що вирок Порошенку - це питання часу, і що там можна кваліфікувати дії за статтею про держзраду, президент Зеленський вперше публічно позначив свою позицію, як людини, яка безпосередньо координує і безпосередньо зацікавлена у цих провадженнях.

Щодо суті записів, Новіков зазначив, що на плівках немає ніякого складу державної зради.

За його словами, якби адвокати Порошенка були схильні до троллінгу поганого смаку, вони могли б подати подібні заяви в той же Офіс генпрокурора, адже наприклад, 6 квітня президент Зеленський мав розмову з держсекретарем США Майком Помпео про можливість надання Україні гарантій щодо позики.

Теми: ПорошенкоЗеленський


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