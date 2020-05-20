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Захист Порошенка: Венедіктова завела справу про держзраду після розмови із Зеленським

Середа, 20 травня 2020, 18:22
Захист Порошенка: Венедіктова завела справу про держзраду після розмови із Зеленським

Захист п'ятого президента Петра Порошенка вважає, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо так званих "плівок Байдена" після спілкування з президентом Володимиром Зеленським, а сам він підтвердив зацікавленість у цій справі.

Джерело: адвокат Порошенко Ілля Новіков на брифінгу

Пряма мова: "Кримінальне провадження по так званих "плівках Байдена" було відкрито минулої ночі. У нічний час. Що саме по собі у справах, які стосуються подій чотирирічної давнини, говорить про якийсь окремий інтерес у керівництва в Офісі генерального прокурора.

І знову ж таки за інформацією, яку ми будемо намагатися уточнити, перевірити, це було зроблено після розмови генерального прокурора Венедиктової із Зеленським".

Деталі: Захист Порошенка каже, що протягом року спостерігав за діями президента Зеленського і людей з його найближчого оточення щодо координації та фактично керівництва розслідуванням кримінальних справ, в яких фігурує прізвище Порошенка. Керівники силових структур при цьому змінювалися, не змінювався спосіб дій.

За словами Новікова, своїми заявами про впевненість у тому, що вирок Порошенку - це питання часу, і що там можна кваліфікувати дії за статтею про держзраду, президент Зеленський вперше публічно позначив свою позицію, як людини, яка безпосередньо координує і безпосередньо зацікавлена у цих провадженнях.

Щодо суті записів, Новіков зазначив, що на плівках немає ніякого складу державної зради.

За його словами, якби адвокати Порошенка були схильні до троллінгу поганого смаку, вони могли б подати подібні заяви в той же Офіс генпрокурора, адже наприклад, 6 квітня президент Зеленський мав розмову з держсекретарем США Майком Помпео про можливість надання Україні гарантій щодо позики.

Новіков наголосив, що зловживань і розкрадань у діях Порошенка теж не було, а чутки про валізу з мільярдом доларів, - це "фантазії людей, які можливо, хотіли би вкрасти мільярд самі, але просто не знають, як це робиться".

За словами адвоката, побоювання викликають не самі "плівки Байдена", а заяви Зеленського.

Пряма мова: "Ми не знаємо, і будемо намагатися з'ясувати джерело походження цих записів. Це могло бути і з американської сторони ... Але заява Зеленського і поведінка Офісу президента і генерального прокурора говорять на користь тієї версії, що запис міг вестися з української сторони, що становить колосальну проблему. Це може вести до підриву можливості вести довірчі розмови з будь-якими іноземними партнерами".

Передісторія:

  • 19 травня нардеп Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".
  • Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленський
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