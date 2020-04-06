Нардеп сообщил, сколько всего в Раде больных COVID-19

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Понедельник, 6 апреля 2020, 14:50

Народный избранник от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что коронавирус обнаружили в 8-ми парламентариев, кроме того больная Анна Скороход контактировала с еще 7-ю нардепами.

Источник: Telegram-канал народного депутата

Дословно: "По результатам эпидемиологических исследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов:

  • Борт Виталий - ОПЗЖ
  • Ватрас Владимир - "Слуга народа"
  • Горбенко Руслан "Слуга народа" (вылечился)
  • Киселев Игорь - ОПЗЖ
  • Лукашев Александр - ОПЗЖ
  • Рудик Сергей - внефракционный
  • Скороход Анна - внефракционная
  • Шахов Сергей - "Довіра" (вылечился)".

Детали: Также Качура сообщил, что с больной Скороход контактировали Лерос Гео ("Слуга народа"), Васильковский Игорь ("Слуга народа"), Вятрович Вячеслав (ЕС), Южанина Нина (ЕС), Санченко Александр ("Слуга народа" ) Чийгоз Ахтем (ЕС), Саладуха Ольга ("Слуга народа").

Украинская правда
Темы: Верховная Рада Covid-2019 коронавирус


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