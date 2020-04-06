Нардеп сообщил, сколько всего в Раде больных COVID-19
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Понедельник, 6 апреля 2020, 14:50
Народный избранник от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что коронавирус обнаружили в 8-ми парламентариев, кроме того больная Анна Скороход контактировала с еще 7-ю нардепами.
Источник: Telegram-канал народного депутата
Дословно: "По результатам эпидемиологических исследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов:
- Борт Виталий - ОПЗЖ
- Ватрас Владимир - "Слуга народа"
- Горбенко Руслан "Слуга народа" (вылечился)
- Киселев Игорь - ОПЗЖ
- Лукашев Александр - ОПЗЖ
- Рудик Сергей - внефракционный
- Скороход Анна - внефракционная
- Шахов Сергей - "Довіра" (вылечился)".
Детали: Также Качура сообщил, что с больной Скороход контактировали Лерос Гео ("Слуга народа"), Васильковский Игорь ("Слуга народа"), Вятрович Вячеслав (ЕС), Южанина Нина (ЕС), Санченко Александр ("Слуга народа" ) Чийгоз Ахтем (ЕС), Саладуха Ольга ("Слуга народа").
Украинская правда
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