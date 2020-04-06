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Нардеп сообщил, сколько всего в Раде больных COVID-19

Понедельник, 6 апреля 2020, 14:50
Нардеп сообщил, сколько всего в Раде больных COVID-19

Народный избранник от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что коронавирус обнаружили в 8-ми парламентариев, кроме того больная Анна Скороход контактировала с еще 7-ю нардепами.

Источник: Telegram-канал народного депутата

Дословно: "По результатам эпидемиологических исследований случаев заболевания COVID-19, в Верховной Раде подтверждены случаи указанной болезни у народных депутатов:

Детали: Также Качура сообщил, что с больной Скороход контактировали Лерос Гео ("Слуга народа"), Васильковский Игорь ("Слуга народа"), Вятрович Вячеслав (ЕС), Южанина Нина (ЕС), Санченко Александр ("Слуга народа" ) Чийгоз Ахтем (ЕС), Саладуха Ольга ("Слуга народа").

Нардеп Скороход недавно родила.

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Темы: Верховная РадаCovid-2019коронавирус
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