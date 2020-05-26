В МВД заявили о "молниеносной" реакции на изнасилование полицейскими в Кагарлыке

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уверяет, что Николай Кузив и Сергей Сулима понесут справедливое наказание за то, что избили и изнасиловали задержанную женщину в Кагарлыке.

Источник: пост Геращенко в Facebook

Пряма речь: "Вот так будет с каждым, кто надев погоны и получив власть, нарушит Закон, и совершит преступление. На фото - бывшие сотрудники полиции, обоснованно подозреваемые в изнасиловании, пытках и избиениях – Николай Кузив и Сергей Сулима в следственном изоляторе.

Впереди их ждёт суд и справедливое наказание в виде лишения свободы на длительный срок".

Детали: Геращенко заявил, что "реакции полиции на сообщение о насилии и пытках в Кагарлыцком отделении полиции была молниеносной".

Так, сообщение из больницы о насилии и пытках в отношении потерпевшей поступило в Обуховский отдел полиции в воскресенье в 18 47.

В 19 15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции.

В 19 40 они были задержаны и на место преступления были вызваны следователи ДБР.

В 8 00 Начальник Национальной полиции Игорь Клименко подписал приказ о расформировании Кагарлыцкого отдела полиции, отстранении всего его руководства и отстранении начальника Обуховского районного отдела полиции.

В 10 23 утра понедельника пресс служба Национальной полиции сделала заявление о факте насилия и пыток и о задержании подозреваемых.