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Еще одной из областей разрешили ослаблять карантин

Вторник, 26 мая 2020, 10:48
Еще одной из областей разрешили ослаблять карантин

Днепропетровская область получила разрешение ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом, но еще 7 областей не готовы переходить ко второму этапу снятия карантина.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 26 мая не готовы ослаблять карантин Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

 

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. В частности, речь идет об определенном количестве больных 100 тысяч населения, о загруженности койко-мест в больницах и уровне охвата тестированием.

Что было раньше: По состоянию на 25 мая 8 областей были не готовы ко второму этапу смягчения карантина.

Предыстория:

  • С 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
  • В целом с 22 мая начался второй этап смягчений карантина. Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.
  • Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления с 1 июня, 10 июня и 21 июня.
  • В апреле Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина.

Украинская правда

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Темы: Днепропетровская областькарантинкоронавирус
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