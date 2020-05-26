Еще одной из областей разрешили ослаблять карантин

Днепропетровская область получила разрешение ослабить ограничения, введенные в связи с коронавирусом, но еще 7 областей не готовы переходить ко второму этапу снятия карантина.

Источник: сайт Министерства здравоохранения

Детали: По состоянию на 26 мая не готовы ослаблять карантин Волынская, Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области.

Переход областей ко второму этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. В частности, речь идет об определенном количестве больных 100 тысяч населения, о загруженности койко-мест в больницах и уровне охвата тестированием.

Что было раньше: По состоянию на 25 мая 8 областей были не готовы ко второму этапу смягчения карантина.

Предыстория: