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Зам Авакова не считает пытки и изнасилование полицейскими причиной для отставки главы МВД

Вторник, 26 мая 2020, 12:17

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не считает изнасилование и пытки подозреваемых полицейскими Киевской области достаточным основанием для отставки главы МВД Арсена Авакова.

Источник: Геращенко в эфире "1+1"

Прямая речь: "Вы знаете, я считаю, что в данном случае решение необоснованное. Мы строим систему, при которой она реагирует на подобного рода события. Шесть лет назад, до Майдана подобного рода вещи просто скрывали. У нас же позиция - и это как раз результат работы министра внутренних дел - полная нетерпимость к пыткам и насилию. Мгновенная реакция на то, чтобы привлекать к ответственности таких людей"

Детали: Заместитель Авакова отметил также, что проводить параллели с Врадиевкой некорректно, так как там полицейские скрывали преступление, а здесь ситуация противоположная.

Геращенко напомнил, что в полиции работает 130 тысяч человек, а "в семье не без уродов".

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Темы: КагарлыкполицияМВД


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