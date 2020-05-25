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"Укрзализныця" откроет продажу билетов, когда получит "добро" всех областей

Понедельник, 25 мая 2020, 15:43

Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.

Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram

Прямая речь: "Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!".

Детали: Ранее 25 мая Криклий отметил, что "никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали о нашем метро". И добавил: "Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо".

Этому предшествовало: В Киеве и Харькове работа метрополитена возобновилась утром 25 мая, в Днепре – после обеда. Заходить можно только в маске или респираторе, нужно соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра.

Предыстория:

  • С 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
  • В целом с 22 мая начался второй этап смягчений карантина. Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.
  • Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления с 1 июня, 10 июня и 21 июня.
  • В апреле Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина.

Темы: УкрзализныцятранспорткарантинМининфраструктуры


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