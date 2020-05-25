"Укрзализныця" откроет продажу билетов, когда получит "добро" всех областей
Билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
Источник: министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram
Прямая речь: "Укрзализныця" начнет продажу билетов как только получит решения от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ждем решения!".
Детали: Ранее 25 мая Криклий отметил, что "никогда раньше не видел, чтобы с таким восторгом писали о нашем метро". И добавил: "Теперь представляю, что будет, когда мы откроем небо".
Этому предшествовало: В Киеве и Харькове работа метрополитена возобновилась утром 25 мая, в Днепре – после обеда. Заходить можно только в маске или респираторе, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Предыстория:
- С 22 мая по 22 июня в Украине действует адаптивный карантин, в течение которого в регионах могут быть разные ограничения из-за коронавирусной болезни COVID-19.
- В целом с 22 мая начался второй этап смягчений карантина. Первое ослабление карантина Кабинет министров сделал с 11 мая.
- Минздрав планирует начинать следующие этапы ослабления с 1 июня, 10 июня и 21 июня.
- В апреле Кабинет министров предусмотрел 5 этапов выхода из карантина.
- Согласно тому плану, "междугороднее транспортное сообщение в пределах области" (без уточнения специфики транспорта) могло бы возобновиться на третьем этапе, как и работа метрополитена с ограничениями. На 4 этапе предусмотрена работа метрополитена и всего наземного общественного транспорта;