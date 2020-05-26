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Запуск метро: киевлянин пытался прыгнуть с моста на "Днепре"

Вторник, 26 мая 2020, 13:34

В понедельник, 25 мая, когда в Киеве в рамках ослабление карантина впервые с марта запустили движение метрополитена, киевлянин пытался покончить с собой, прыгнув с парапета на остановке "Днепр".

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Киевлянин пытался покончить с жизнью, спрыгнув с парапета на проезжую часть. Благодаря оперативному реагированию полицейского и дежурной по станции, мужчину удалось спасти".

Детали: По словам правоохранителя Вадима Полищука, который спас мужчину, "незнакомец перебросил за ограждение одну ногу и пытался прыгнуть".

Прямая речь Полищука: "Я начал разговаривать и медленно приближаться к нему, а затем вместе с дежурной по станции схватил его за одежду, снял с перил и держал до приезда врачей".

Пострадавший рассказал правоохранителям, что хотел свести счеты с жизнью из-за семейных трудностей.

Сейчас мужчина находится в лечебном учреждении. Полицейские выясняют все обстоятельства и мотивы совершенного.

Предыстория:

  • 25 мая заработало киевское, днепровское и харьковское метро.
  • В понедельник, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 1 июня в Киеве планируют начать следующий этап ослабления ограничительных мер.

Украинская правда
Темы: ДнепрметроКиевполиция


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