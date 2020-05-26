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ГБР говорит, что передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину

Вторник, 26 мая 2020, 15:04
ГБР говорит, что передало повестку о вызове Порошенко через жену Марину

Сотрудники Государственного бюро расследований приехали во вторник в музей Гончара, где якобы вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его супруге Марине.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГБР

Дословно ГБР: "Супруге Порошенко вручили повестку о повторном вызове на допрос, чтобы она передала ее мужу".

Детали: Порошенко повторно вызвали на допрос в деле о перемещении художественных ценностей через границу. Даты нового вызова нардепа от "Евросолидарности" и пятого президента Украины в ГБР не сообщили.

В то же время, адвокат Порошенко Игорь Головань написал в Facebook, что ГБР "лжецы", потому что Марина Порошенко повестки о вызове мужа не брала.

Дословно Головань: "Лжецы с ГБР распускают слухи о вручении повестки жене Петра Порошенко. Работники ГБР сбежали сразу как только их попросили не помахать удостоверениями, а показать должным образом. Камер было много, каждый может убедиться. Никто ничего никому не вручал".

Напомним: 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.

Однако вместо допроса во вторник, Порошенко открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве.

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Темы: ПорошенкоГБР
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