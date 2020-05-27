Украина в ООН призвала Россию отказаться от насилия и логики войны
Среда, 27 мая 2020, 03:05
Постоянное представительство Украины в ООН призвал Российскую Федерицию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.
Источник: представительство Украины в ООН
Дословно: "Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатам саммита N4 в Париже и Минским соглашениями".
Что было раньше: 26 май российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, один военнослужащий погиб.
Напомним:
- В течение 2019 года и в января 2020 года в результате российской вооруженной агрессии на Донбассе погибли 132 украинских военнослужащих, 716 получили тяжелые ранения. По каждому факту гибели открыто производство.