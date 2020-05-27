Украина в ООН призвала Россию отказаться от насилия и логики войны

Постоянное представительство Украины в ООН призвал Российскую Федерицию отказаться от насилия и логики войны на оккупированном Донбассе.

Источник: представительство Украины в ООН

Дословно: "Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованным результатам саммита N4 в Париже и Минским соглашениями".

Что было раньше: 26 май российско-оккупационные войска обстреляли украинских защитников в Донецкой области, один военнослужащий погиб.

Напомним: