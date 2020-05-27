Все разделы
Укр / Рус

В киевском метро стало больше пассажиров

Среда, 27 мая 2020, 10:21

На третий день работы после восстановления в столичном метро увеличилось пассажиров в час пик по сравнению с предыдущими днями.

Источник: "Укринформ"

Дословно: "Увеличилось количество людей на платформах и уже не везде удается соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра. В вагонах люди сидят друг через друга, а на" красной "ветке - люди еще и стоят рядом с заполненными сиденьями".

Детали: Зато в наземном общественном транспорте пассажиров немного: маршрутки и троллейбусы полупустые.

Такая же ситуация и на маршрутах пригородного сообщения с Киевской областью.

Напомним:

  • В Украине с 25 мая возобновлена ​​работа метро в связи с ослаблением карантина.
  • За первый день работы после карантина, 25 мая, метрополитеном воспользовались 310 тысяч пассажиров.

Темы: метроКиевкарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Позитивная динамика COVID-19: новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших

Финал Кубка Украины по футболу перенесли во Львов

ВОЗ определила новый эпицентр коронавируса

Прокуроры САП ответили на обвинения Венедиктовой

Российские наемники убили военнослужащего ВСУ

Укрзализныця открыла продажу билетов на первые 5 поездов

Все главные новости...
метро
За первый день работы в метро Киева было в 4,4 раза меньше пассажиров, чем до карантина
Запуск метро: киевлянин пытался прыгнуть с моста на "Днепре"
В метро Киева в час пик стало больше пассажиров
Последние новости
10:47
В Украине заработали железнодорожные кассы на вокзалах
10:41
В Украине задержали 4 иностранных киллеров: пытались убить главаря наркокартеля
10:37
Квоты на импорт удобрений: фермеры возмущены, у Фирташа заявляют о "здоровом протекционизме"
10:36
Google планирует открывать свои офисы в июле
10:35
"Какой-то карлик из Украины": Шредер обозвал украинского посла
10:21
В киевском метро стало больше пассажиров
10:20
Больше всего заражений коронавирусом за сутки - на Буковине, Ровенщине и в Киеве
10:18
МОЗ решает, лечить ли COVID-19 антималярийным препаратом, который не рекомендует ВОЗ
10:17
В ВСУ от COVID-19 умер работник, у которого быстрый тест не показал коронавируса
10:02
Франция объявила план спасения автопромышленности на 8 млрд евро
Все новости...