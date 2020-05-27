В киевском метро стало больше пассажиров
Среда, 27 мая 2020, 10:21
На третий день работы после восстановления в столичном метро увеличилось пассажиров в час пик по сравнению с предыдущими днями.
Источник: "Укринформ"
Дословно: "Увеличилось количество людей на платформах и уже не везде удается соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В вагонах люди сидят друг через друга, а на" красной "ветке - люди еще и стоят рядом с заполненными сиденьями".
Детали: Зато в наземном общественном транспорте пассажиров немного: маршрутки и троллейбусы полупустые.
Такая же ситуация и на маршрутах пригородного сообщения с Киевской областью.
Напомним:
- В рамках смягчения карантина 25 мая открылось метро в Киеве, Харькове и Днипре.
- По мнению пресс-секретаря киевского метрополитена Натальи Макогон, в первый день работы после карантина подземка была полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только по необходимости.
- За первый день работы после карантина, 25 мая, метрополитеном воспользовались 310 тысяч пассажиров.
- В киевском метро во второй день после ослабления карантина увеличилось количество пассажиров по сравнению с первым днем возобновления работы подземки.