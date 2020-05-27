В киевском метро стало больше пассажиров

На третий день работы после восстановления в столичном метро увеличилось пассажиров в час пик по сравнению с предыдущими днями.

Источник: "Укринформ"

Дословно: "Увеличилось количество людей на платформах и уже не везде удается соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра. В вагонах люди сидят друг через друга, а на" красной "ветке - люди еще и стоят рядом с заполненными сиденьями".

Детали: Зато в наземном общественном транспорте пассажиров немного: маршрутки и троллейбусы полупустые.

Такая же ситуация и на маршрутах пригородного сообщения с Киевской областью.

Напомним: