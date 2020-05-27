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Премьер-лига по-новому: до 200 человек на стадионе и без зрителей

Среда, 27 мая 2020, 11:01
Премьер-лига по-новому: до 200 человек на стадионе и без зрителей

Министр здравоохранения Максим Степанов не смог сказать, когда возобновятся полноценно соревнования, футбольный чемпионат Премьер-лиги предполагает пребывание до 200 человек на стадионе.

Источник: министр здравоохранения Украины на брифинге

Прямая речь Степанова: "Начиная с 22 мая у нас разрешены спортивные соревнования в количестве до 50 человек. Если спортивные соревнования предусматривают большее количество, мы специально прописали в постановлении Кабинета министров, что все это возможно с разрешения Министерства здравоохранения с обязательным выполнением рекомендаций...

Так, вчера мы по просьбе Федерации футбола и по обращению нашей Премьер-лиги согласовали старт чемпионата Премьер-лиги. Мы дали очень четкие рекомендации и медицинский протокол, каким именно образом это будет происходить, какое количество человек одновременно может находиться в это время на стадионе. Это до 200 человек.

Конечно, все это происходит без зрителей. Поэтому поздравляю всех наших болельщиков, что у нас скоро восстановится трансляция – это будет решение, когда стартует чемпионат. Мы сможем смотреть на игру наших футболистов".

Детали: О пресс-конференциях со спортивными деятелями глава Минздрава сказал, что они возможны онлайн и даже очно, но с соблюдением мер безопасности: защитных масок и сохранения дистанции с журналистами.

Напомним: Финал Кубка Украины по футболу 2020 года состоится во Львове 8 июля. Матч должны были сыграть в Тернополе, но из-за большого количества больных коронавирусом там место проведения изменили.

Алена Рощенко, УП

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Темы: футболспорткарантинМинздрав
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