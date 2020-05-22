10-15 нардепов переболели коронавирусом – Разумков
От 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19, заявляет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
Источник: Разумков в интервью "24 каналу" 22 мая, "Интерфакс-Украина"
Пряма речь: "По той информации, которая у меня есть, примерно 10-15 человек (переболели коронавирусом – ред.). У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции".
Детали: Спикер выразил надежду, что в ближайшее время парламент сможет продолжить работу в нормальном режиме.
Этому предшествовало: На этой неделе народные депутаты возобновили нормальный формат работы после карантина, но проработали пленарно лишь два дня.
Парламентарии изменили график работы после того, как фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом Covid-19 у члена их фракции Олега Мейдича.
Поэтому в четверг и пятницу нардепы вместо заседаний работали в комитетах.
22 мая заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что ПЦР-тестирование народных депутатов не выявило новых больных коронавирусом. Она надеется, что Верховная Рада 2 июня вернется к работе в сессионном зале.
Предыстория:
- 6 апреля нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщал, что коронавирус обнаружили у 8-ми парламентариев: Сергей Шахов из группы "Доверие"; Александр Лукашев, Виталий Борт и Игорь Киселев из ОПЗЖ; Руслан Горбенко и Владимир Ватрас из "Слуги народа"; внефракционные Сергей Рудык и Анна Скороход.
- При этом с больной Скороход контактировали 7 нардепов: Гео Лерос, Игорь Васильковский, Александр Санченко и Ольга Саладуха из "Слуги народа"; Владимир Вятрович, Нина Южанина и Ахтем Чийгоз из "Европейской солидарности".