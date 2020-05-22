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10-15 нардепов заразились коронавирусом – Разумков

Пятница, 22 мая 2020, 17:25

От 10 до 15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19, заявляет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Источник: Разумков в интервью "24 каналу" 22 мая, "Интерфакс-Украина"

Пряма речь: "По той информации, которая у меня есть, примерно 10-15 человек (переболели коронавирусом – ред.). У нас есть новый подтвержденный случай, именно поэтому одна из фракций была на самоизоляции".

Детали: Спикер выразил надежду, что в ближайшее время парламент сможет продолжить работу в нормальном режиме.

Этому предшествовало: На этой неделе народные депутаты возобновили нормальный формат работы после карантина, но проработали пленарно лишь два дня.

Парламентарии изменили график работы после того, как фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию в связи с подтвержденным диагнозом Covid-19 у члена их фракции Олега Мейдича.

Поэтому в четверг и пятницу нардепы вместо заседаний работали в комитетах.

22 мая заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что ПЦР-тестирование народных депутатов не выявило новых больных коронавирусом. Она надеется, что Верховная Рада 2 июня вернется к работе в сессионном зале.

Темы: коронавирусCovid-2019Верховная РадаРазумков Дмитрий


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