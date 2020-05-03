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Нардеп Тищенко обещает готовить для врачей, если "Велюр" нарушил закон

Воскресенье, 3 мая 2020, 21:17
Facebook Тищенко

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы", а он сам будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

Источник: Тищенко в Facebook

Прямая речь: "Хочу вам официально заявить, "Велюр" готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон. Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую.

Со своей стороны, я – Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина".

Предыстория:

  • Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепа от партии Николая Тищенко надо наказать из-за информации якобы его ресторан "Велюр" работал для посетителей во время карантина.

Украинская правда
Темы: Слуга народакарантин


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