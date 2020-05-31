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В мире вновь обнаружили рекордное количество случаев коронавируса

Воскресенье, 31 мая 2020, 03:41

30 мая в мире диагностировали 124 103 заражений COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в Бразилии за прошедшие сутки диагностировали 30 102 случаев заболевания коронавирус, в США 23 290, в России 8952, Индии 8336, Перу 7386, Чили 4220, Мексика 3227, Пакистан 2429, Катар 2355, Иран 2282 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 146 странах мира.

29 мая во мире обнаружили 125 511 заражений COVID-19.

28 мая в мире за сутки диагностировали 116 304 заражений COVID-19.

27 мая в мире за сутки диагностировали 106 475 заражений COVID-19.

26 мая — 92 060 заражений коронавирусом. 25 мая — 87 800 случаев.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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