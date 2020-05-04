120 тысяч смертей: Зеленский назвал возможные последствия отмены карантина

Президент Владимир Зеленский отмечает, что, согласно исследованиям, отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей в Украине в 2020 году из COVID-19.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Посмотрите на страны, где-либо не вводили карантинные мероприятия, или сделали их мягкими. Результат - тысячи смертей и десятки тысяч заболевших ... Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни, это будет плюс 120 000 смертей до конца года. Именно поэтому смягчение карантина не может быть преждевременным".

Детали: Зеленский считает, что, если бы не карантин, в Украине могло бы быть не 12 000 заражений, а 200.

Он назвал две причины, почему "удалось избежать критического сценария". Первой он считает вовремя принятые меры, а второй - заслуга украинских врачей.

Предыстория: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

4 мая правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.