Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Закарпатской ОГА пожаловался правоохранителям на мэрию Мукачево из-за карантина

Понедельник, 4 мая 2020, 21:59
Глава Закарпатской ОГА пожаловался правоохранителям на мэрию Мукачево из-за карантина

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился в милицию по поводу карантинных решений Мукачевского горсовета.

Источник: Mukachevo.net

Детали: 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров.

Однако, Петров высказался против решения Мукачевского горсовета и обратился в полицию, чтобы проверить законность принятого решения.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

Известно, в течение 4 мая полицейские проводили в Мукачево "профилактически разъяснительную работу" с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.

Предыстория: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

4 мая правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗакарпатьеМукачевокоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

Все новости...
Закарпатье
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Вип-беженцы, самое дорогое жилье и погибшие герои. Репортаж из областного центра, куда не прилетают российские ракеты
Последние новости
14:23
OpenAI ведет переговоры о привлечении новых инвестиций на $100 миллиардов - ЗМІ
14:09
Министр обороны Британии: Нельзя дать Украине проиграть, надо увеличивать расходы на оборону
13:58
После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат
13:52
Ждали 95 лет: изображение Микки Мауса станет общественным достоянием США
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
Все новости...
Реклама: