Глава Закарпатской ОГА пожаловался правоохранителям на мэрию Мукачево из-за карантина
Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился в милицию по поводу карантинных решений Мукачевского горсовета.
Источник: Mukachevo.net
Детали: 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров.
Однако, Петров высказался против решения Мукачевского горсовета и обратился в полицию, чтобы проверить законность принятого решения.
Прокуратура зарегистрировала уголовное производство.
Известно, в течение 4 мая полицейские проводили в Мукачево "профилактически разъяснительную работу" с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.
Предыстория: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.
25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
4 мая правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.