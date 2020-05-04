Глава Закарпатской ОГА пожаловался правоохранителям на мэрию Мукачево из-за карантина

Председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров обратился в милицию по поводу карантинных решений Мукачевского горсовета.

Источник: Mukachevo.net

Детали: 30 апреля в Мукачево решили разрешить работу вещевого рынка и торговых центров.

Однако, Петров высказался против решения Мукачевского горсовета и обратился в полицию, чтобы проверить законность принятого решения.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство.

Известно, в течение 4 мая полицейские проводили в Мукачево "профилактически разъяснительную работу" с предпринимателями, сообщали об ответственности за нарушение карантина.

Предыстория: Из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции Кабинет министров ввел ограничительные меры в Украине с 12 марта по 3 апреля.

25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

22 апреля Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.

4 мая правительство решило отменить с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса.