ОП: "Эпицентр" оплатил самолет из Китая, а президент его встретил, потому что "гордость"

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорит, что доставку медицинских товаров самолетом "Мрия" оплатила компания "Эпицентр", а часть средств защиты она передала в больницы.

Источник: выступление Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV

Прямая речь: "Для нас как для государства было важно, чтобы эти грузы привозили украинские самолеты. К сожалению, у нас не было возможности собрать такое большое количество средств защиты в одном месте для того, чтобы забрать их, например, самолетом" Мрия "...

Мы узнали о том, что одна из частных компаний, "Эпицентр", заказывает самолет "Мрия" у государственного предприятия "Антонов" и хочет привезти для себя коммерческий груз. Но с тем, что они везут коммерческий груз – это маски, очки, костюмы защиты – часть, фактически больше, чем треть этого груза, они передают в больницы по всей стране. Что именно это? Это 2 млн медицинских масок, это 70 тысяч костюмов одноразовых для наших врачей, это 30 тысяч очков, которые тоже они передают.

При таких условиях президентом было принято решение, что надо встретить этот самолет. Ведь во-первых, это наша гордость, во-вторых, часть этого груза передается для наших врачей".

Детали: Тимошенко уточнил, что Зеленский, встречая самолет, сразу отметил, что часть груза является гуманитарной, часть – пойдет в аптеки и магазины.

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что "Эпицентр" оплатил как самолет, деньги за который идут государственному предприятию, так и груз.

По словам Тимошенко, фонд ликвидации последствий COVID-19 при президенте занимался поставками медицинских грузов не только для государственных нужд.

К фонду также обратились различные аптеки, магазины и т.д., которые попросили помочь организовать закупки из Китая. Фонд "предоставил им такую возможность", в частности, соединив с авиакомпаниями. Поставки покупатели оплачивали самостоятельно.

Заместитель руководителя ОП говорит, что помогая бизнесу с поставками, государство смогло снизить цену масок в аптеках и в магазинах "с 20-25 гривен до 8-10 гривен".

В тоже время, по словам Тимошенко, для нужд государства фонд привез из разных стран более миллиона респираторов, 173 тысяч защитных костюмов, 60 тысяч защитных очков, более 100 тысяч ПЦР-тестов и другое.

Напомним: