Зеленский жестко поговорил с Тищенко – замглавы ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорит, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом властной фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Источник: Тимошенко в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина -ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко ред.). Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать".

Детали: На уточняющий вопрос ведущего, чем закончился этот "жесткий разговор", Тимошенко ответил, что "все могут увидеть, что ресторан не работает".

Прямая речь: "Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать больше".

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