Все разделы
Укр / Рус

Зеленский жестко поговорил с Тищенко – замглавы ОП

Понедельник, 4 мая 2020, 23:30

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко говорит, что Владимир Зеленский имел "жесткий" разговор с нардепом властной фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко, чей ресторан поймали журналисты на нарушении карантинных ограничений.

Источник: Тимошенко в эфире программы "Свобода слова"

Прямая речь: "Смотрите, никому нельзя (предпринимателям работать во время карантина -ред.). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко ред.). Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат - не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать".

Детали: На уточняющий вопрос ведущего, чем закончился этот "жесткий разговор", Тимошенко ответил, что "все могут увидеть, что ресторан не работает".

Прямая речь: "Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать больше".

Предыстория:

  • Журналисты Bihus info выяснили, что во время карантина ресторан нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко посещают известные в политических кругах люди. По их словам, "Велюр"продолжает работать: там принимают "особых" гостей: народных депутатов, бизнесменов, "кварталовцев" и партнеров Коломойского".
  • Тищенко в свою очередь заявил, что его ресторан не работает для посетителей и там проходят лишь "личные встречи", а гости "сидят голодными".
  • 28 апреля правоохранители проверили информацию журналистов о работе ресторана народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко. Правоохранителям открыл администратор заведения. Там пребывали несколько работников.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нардепа от партии Николая Тищенко надо наказать из-за информации якобы его ресторан "Велюр" работал для посетителей во время карантина.
  • Сам Тищенко заявил, что его ресторан "Велюр" готов заплатить штраф, "если нарушения были зафиксированы", а он сам будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина.

Валентина Романенко, УП
Темы: карантинСлуга народа


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ермак объяснил, кого Украина примет в качестве представителей оккупированного Донбасса

Ермак предложил привлечь к минским переговорам нардепов и Кабмин

120 тысяч смертей: Зеленский назвал возможные последствия отмены карантина

На днях Саакашвили получит официальную должность – источники

Тимошенко объяснила, откуда у нее миллионы долларов

Аваков рассказал о нарушениях карантина в "Эпицентре" и "Велюре"

Все главные новости...
карантин
В Одесской области на коронавирус массово заболели дети в общине ромов
Турция анонсировала ослабление карантина
Глава Закарпатской ОГА пожаловался правоохранителям на мэрию Мукачево из-за карантина
Последние новости
23:42
В Одесской области на коронавирус массово заболели дети в общине ромов
23:30
Зеленский жестко поговорил с Тищенко – замглавы ОП
23:20
ОП: "Эпицентр" оплатил самолет из Китая, а президент его встретил, потому что "гордость"
22:59
Ермак говорит, что Офис Зеленского не инициирует увольнение Сытника
22:42
фотоБоевики российскими ракетами обстреляли село с мирным населением на Донбассе
22:16
Турция анонсировала ослабление карантина
22:01
Кулеба предложил установить в Берлине памятник украинцам, погибшим во Второй мировой войне
21:59
Глава Закарпатской ОГА пожаловался правоохранителям на мэрию Мукачево из-за карантина
21:46
Новости 4 мая: Смягчение карантина, заочный арест Януковича, Тимошенко миллионерша
21:29
Ермак: Венедиктова полностью соответствует принципам Зеленского
Все новости...