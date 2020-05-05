Антикорсуд поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

Высший антикоррупционный суд поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему депутату Александру Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем", и его сообщнице.

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "5 мая, в ВАКС должно было состояться подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего народного избранника, предполагаемого организатора "газовых схем" и его сообщнице. Однако, заседание пришлось перенести из-за неявки трех защитников.

Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым".

Детали: Следующее заседание суда должно состояться с 10:00 6 мая.

Действия Онищенко квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК.

Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание.

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