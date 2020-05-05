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Антикорсуд поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

Вторник, 5 мая 2020, 19:06
Антикорсуд поручил назначить Онищенко бесплатного адвоката

Высший антикоррупционный суд поручил назначить бесплатных адвокатов бывшему депутату Александру Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем", и его сообщнице.

Источник: пресс-служба ВАКС

Дословно: "5 мая, в ВАКС должно было состояться подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего народного избранника, предполагаемого организатора "газовых схем" и его сообщнице. Однако, заседание пришлось перенести из-за неявки трех защитников.

Причины неявки коллегия судей ВАКС признала неуважительными и поручила региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить бесплатных адвокатов обоим обвиняемым".

Детали: Следующее заседание суда должно состояться с 10:00 6 мая.

Действия Онищенко квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 388 УК.

Что было раньше: В январе Высший антикоррупционный суд решил слушать дело беглого экс-депутата Александра Онищенко заочно и просил немецких правоохранителей вручить подозреваемому повестку с вызовом на судебное заседание. 

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Предыстория:

  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргазвыдобування" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко.
  • 29 ноября 2019 года Онищенко задержали и посадили под стражу в Германии. Там он по решению немецкого суда ожидает экстрадиции в Украину.

Украинская правда

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Темы: ОнищенкогазсудАнтикоррупционный суд
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