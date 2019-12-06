Онищенко в немецкой тюрьме ожидает решения суда

Бывший народный депутат Украины Александр Онищенко по решению немецкого суда будет находиться в тюрьме, ожидая решения об экстрадиции.

Источник: DW

Прямая речь: "На основании запроса Украины об экстрадиции по 50-летнего Украинский Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - заявили в местной прокуратуре.

Детали: Источники издания в украинских правоохранительных органах подтверждают, что речь идет именно об Александре Онищенко.

Сейчас немецкая сторона ожидает правовую позицию адвокатов экс-нардепа, после чего суд будет решать, выдавать его Украине.

Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре не прогнозируют.

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Что было раньше: Разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко 29 ноября заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним: