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Укр / Рус

САП открыла дело относительно Рябошапки

Среда, 6 мая 2020, 12:35

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на САП

Дословно: "Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)".

Детали: В прокуратуре уточнили, дело открыто на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.

Темы: Антикоррупционная прокуратураРябошапка


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