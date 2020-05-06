САП открыла дело относительно Рябошапки

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по факту возможного декларирования недостоверной информации и получения неправомерной выгоды бывшим генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на САП

Дословно: "Внесены сведения в ЕРДР по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 (получение неправомерной выгоды)".

Детали: В прокуратуре уточнили, дело открыто на основании решения суда, и речь о подозрении пока не идет.