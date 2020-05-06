Кернес: Шмыгаль не знает, что такое метро и не понимает людей
Среда, 6 мая 2020, 18:01
Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что премьер-министр Денис Шмыгаль и правительство делает недостаточно для малого и среднего бизнеса.
Источник: комментарий Кернеса в эфире телеканала "НАШ"
Прямая речь: "Этот премьер-министр Шмыгаль он ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это "рассадники" (прямая речь сохранена - УП) коронавируса.
Лучше бы он подумал, где больше тестов взять".
Детали: По словам Кернеса, он хотел бы, чтобы с 12 мая в Харькове восстановили движение метрополитена, однако город будет ждать соответствующее решение правительства.
Предыстория:
- 16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.
- Правительство на своем заседании постановило остановить работу метро уже с 17 марта.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался останавливать работу метро: людям нужно добираться на работу.
- Зеленский заверил: если мэр Харькова будет нарушать законы при коронавирусном карантине, его ждет уголовная ответственность.
- 17 марта Кернес решил закрыть метрополитен в Харькове.
Алена Мазуренко, УП