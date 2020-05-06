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Кернес: Шмыгаль не знает, что такое метро и не понимает людей

Среда, 6 мая 2020, 18:01
Кернес: Шмыгаль не знает, что такое метро и не понимает людей

Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что премьер-министр Денис Шмыгаль и правительство делает недостаточно для малого и среднего бизнеса.

Источник: комментарий Кернеса в эфире телеканала "НАШ"

Прямая речь: "Этот премьер-министр Шмыгаль он ни разу не был предпринимателем, он постоянно был директором, все время под ним ходили. Он не понимает людей, он не понимает, что такое метро, ​​не понимает, что такое железная дорога, электричка или еще что. Он думает, что все это "рассадники" (прямая речь сохранена - УП) коронавируса.

Лучше бы он подумал, где больше тестов взять".

Детали: По словам Кернеса, он хотел бы, чтобы с 12 мая в Харькове восстановили движение метрополитена, однако город будет ждать соответствующее решение правительства.

Предыстория:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.
  • Правительство на своем заседании постановило остановить работу метро уже с 17 марта.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался останавливать работу метро: людям нужно добираться на работу.
  • Зеленский заверил: если мэр Харькова будет нарушать законы при коронавирусном карантине, его ждет уголовная ответственность.
  • 17 марта Кернес решил закрыть метрополитен в Харькове.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: КернесХарьковметроШмыгальКабинет министров
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