Кернес таки закрывает метро в Харькове
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Вторник, 17 марта 2020, 10:28
Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Источник: мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта".
Детали: По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.
Предыстория:
- 16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.
- Правительство на своем заседании постановило остановить работу метро уже с 17 марта.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался останавливать работу метро: людям нужно добираться на работу.
- Зеленский заверил: если мэр Харькова будет нарушать законы при коронавирусном карантине, его ждет уголовная ответственность.
- В Киевской городской администрации пока не приняли соответствующее решение о закрытии метрополитена.
Украинская правда
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