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Кернес таки закрывает метро в Харькове

Вторник, 17 марта 2020, 09:28
Кернес таки закрывает метро в Харькове

Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Источник: мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта".

Детали: По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.

Предыстория:

  • 16 марта президент Владимир Зеленский призвал правительство остановить междугороднее и межобластное пассажирское транспортное сообщение и работу метрополитенов с 18 марта, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.
  • Правительство на своем заседании постановило остановить работу метро уже с 17 марта.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался останавливать работу метро: людям нужно добираться на работу.
  • Зеленский заверил: если мэр Харькова будет нарушать законы при коронавирусном карантине, его ждет уголовная ответственность.
  • В Киевской городской администрации пока не приняли соответствующее решение о закрытии метрополитена.

Украинская правда

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Темы: метрокоронавирусХарьков
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