Кернес таки закрывает метро в Харькове

Городские власти Харькова приняли решение закрыть метрополитен в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.

Источник: мэр Харькова Геннадий Кернес в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы приняли решение закрыть метро Харькова с 20:00 17 марта".

Детали: По словам мэра, сейчас разрабатывается расписание общественного транспорта для того, чтобы подвозить жителей города к местам работы и больницам.

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