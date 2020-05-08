Еврокомиссия отправит медицинским работникам стран ЕС 10 млн масок

Европейская комиссия в ближайшие дни начнет распределять первые из 10 млн масок, предназначенные для работников здравоохранения в странах Евросоюза и Великобритании.

Об этом Еврокомиссия в пятницу сообщила на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Комиссия проинформировала, что первая партия, 1,5 млн масок, будет отправлена ​​на днях в 17 государств-членов и Великобританию для защиты работников здравоохранения от коронавируса.

Средства защиты, приобретенные через фонд ЕС, созданный для борьбы с COVID-19, будут распределяться еженедельно в течение следующих шести недель.

"Это солидарность ЕС в действии, направленная на удовлетворение потребностей европейских систем здравоохранения, и из бюджета ЕС было мобилизовано 3 млрд евро для непосредственной поддержки национальных усилий", - прокомментировала Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

Напомним, во время видеоконференции, организованной Еврокомиссией для глобального сбора средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса, собрали 7,4 млрд евро.

Сама Еврокомиссия в рамках кампании по сбору средств пообещала выделить 1 млрд евро.