Все разделы
Укр / Рус

Аваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы

Понедельник, 1 июня 2020, 08:26

20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога, организаторам "разборок" планируют предъявить подозрение.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь: "Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов.

2 лицам объявлено подозрение заочно – до задержания. На очереди – организаторы преступления.

Следствие продолжается!".

 

Предыстория:

  • 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбы стало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийство двух и более лиц.
  • 30 мая полиция определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.
  • 31 мая сообщалось, что 11 участникам перестрелки в Броварах избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

Темы: Броварытранспорткриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

В воскресенье в Украине новых больных COVID-19 обнаружили вдвое больше, чем выздоровевших

В Киеве камеры за 8 мин зафиксировали 262 случая превышения скорости

фотоАваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы

В мае на коронавирус заболело почти 3 миллиона человек

В первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве

Без массажа и детей: МОЗ показал требования для спортзалов и бассейнов

Все главные новости...
Бровары
Стрельба в Броварах: суд арестовал первого подозреваемого
Полиция определила заказчиков перестрелки в Броварах – МВД
Полиция о стрельбе в Броварах: не поделили пассажиров
Последние новости
09:52
МОЗ предоставило "Охматдету" тесты для выявления COVID-19
09:39
Городская электричка в Киеве заработает позже: не успели отремонтировать
09:38
Официальный курс: гривня начинает неделю с укрепления
09:19
Столица лидирует по количеству новых случаев COVID-19
09:06
В воскресенье в Украине новых больных COVID-19 обнаружили вдвое больше, чем выздоровевших
09:06
В Киеве камеры за 8 мин зафиксировали 262 случая превышения скорости
08:51
Черногория разрешила въезд иностранцам из более чем 120 стран, Украины в списке нет
08:26
фотоАваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы
08:15
Турция открывает пляжи, рестораны и разрешает поездки между регионами
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: черные ящики МАУ, система фиксации нарушений ПДД начала работу
Все новости...