Аваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы
Понедельник, 1 июня 2020, 08:26
20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога, организаторам "разборок" планируют предъявить подозрение.
Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter
Прямая речь: "Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.
Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов.
2 лицам объявлено подозрение заочно – до задержания. На очереди – организаторы преступления.
Следствие продолжается!".
Предыстория:
- 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбы стало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
- Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийство двух и более лиц.
- 30 мая полиция определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.
- 31 мая сообщалось, что 11 участникам перестрелки в Броварах избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога