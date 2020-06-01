Аваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы

20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога, организаторам "разборок" планируют предъявить подозрение.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь: "Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов.

2 лицам объявлено подозрение заочно – до задержания. На очереди – организаторы преступления.

Следствие продолжается!".

Предыстория: