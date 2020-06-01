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Аваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы

Понедельник, 1 июня 2020, 08:26
Аваков: 20 фигурантов стрельбы в Броварах взяли под стражу, на очереди организаторы

20 участников стрельбы с участием перевозчиков в Броварах суд постановил взять под стражу на два месяца без права внесения залога, организаторам "разборок" планируют предъявить подозрение.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков в Twitter

Прямая речь: "Итак, 20 фигурантам дела о стрельбе в Броварах избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без залога.

Еще одно дело суд будет рассматривать в 10 часов.

2 лицам объявлено подозрение заочно – до задержания. На очереди – организаторы преступления.

Следствие продолжается!".

 

Предыстория:

  • 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 мужчин получили ранения. Сообщали о 20 задержанных. По данным УП, часть участников перестрелки местные, часть – из Винницкой области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной стрельбы стало распределение междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Полиция открыла 4 производства по факту стрельбы: по статьям хулиганство, незаконное обращение с оружием, умышленное уничтожение или повреждение имущества,покушение на убийство двух и более лиц.
  • 30 мая полиция определила более 60-ти участников перестрелки, включая заказчиков.
  • 31 мая сообщалось, что 11 участникам перестрелки в Броварах избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога

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Темы: Броварытранспорткриминал
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