Трампа спрятали в бункере во время протестов у Белого дома

Когда в пятницу вечером сотни протестующих собрались возле Белого дома в США, агенты Секретной службы решили спрятать президента Дональда Трампа и его семью в подземный бункер.

Источник: The New York Times

Дословно: Трамп и его команда, казалось, были застигнуты врасплох протестами, которые произошли возле Белого дома в пятницу вечером… Были брошены кирпичи и бутылки, и полиция ответила перцовым аэрозолем.

Непонятно, что именно побудило Секретную Службу отвезти Трампа в подземный бункер, но у агентства есть протоколы для защиты президента, когда здание находится под угрозой.

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что чиновники не будут комментировать вопрос о том, доставили ли Трампа в подземный бункер: "Белый дом не комментирует протоколы и решения по безопасности".

Детали: Вице-президента Дика Чейни доставили в бункер 11 сентября 2001 года, когда власти опасались, что один из угнанных Аль-Каидой самолетов направляется в Белый дом. Президент Джордж Буш, который находился за городом до того вечера, также срочно был отправлен туда.

Бункер почти не использовался, если вообще использовался с тех первых дней войны с терроризмом, но он был укреплен.

По словам нескольких советников, в пятницу вечером Трамп и его семья были потрясены новым опытом.

После вечера в бункере Трамп похвастался, что он никогда не чувствовал себя в такой безопасности. Мелания Трамп решила не ехать во Флориду для запуска ракеты.

После возвращения из Флориды в субботу, Трамп снова застал Белый дом под осадой. Но сообщается, что на этот раз охрана была готова: вашингтонская полиция перекрыла дороги вокруг здания, а сотни полицейских и солдат Национальной гвардии окружили внешний периметр.

Сообщается, что "Трамп провел воскресенье вне поля зрения", хотя некоторые из его советников рекомендовали ему выступить по национальному телевидению.

Здание Белого дома опустело, так как некоторым чиновникам приказали не приходить на работу в случае возобновления беспорядков.

В СМИ пишут, что Трамп оказался замкнутым в Белом доме, время от времени дописывая посты в своем Twitter, хотя советники призывают его не заходить в соцсети, а выступить с официальным заявлением. Трамп в Twitter намекает, что протесты - это результат политики демократических мэров и губернаторов.

Также он заявил, что в США признают движение "антифа" (антифашизм) террористической организацией. Прзидент даже назначил встречу с генпрокурором на утро понедельника.

В то же время, "антифа" - это движение активистов, которые одеваются в черное и используют тактику, аналогичную тактике анархистов, а не организацию с четкой структурой, которая может быть наказана по закону. Более того, американский закон применяет террористические обозначения к иностранным организациям, а не в местным группам.

Примерно 40 городов, включая Вашингтон, Детройт, Лос-Анджелес, Майами ввели комендантский час после наступления темноты, в некоторых штатах ввели чрезвычайное положение.

По информации NYT, протесты зафиксировали в 140 городах США.

UPDATE: At least 140 US cities have had protests after George Floyd, a black man, died in police custody.



Some protests have turned violent, prompting the activation of the National Guard in at least 21 states.



City-by-city photos of the protests: https://t.co/JXTLqmkLvN pic.twitter.com/Oz6LKg4h3a