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Венедиктова заявила о давлении на нее со стороны Порошенко

Среда, 10 июня 2020, 22:37

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила о давлении на нее со стороны пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко относительно повторного сообщения о подозрении.

Источник: Венедиктова в видеообращении

Прямая речь Венедиктов: "Во-первых, генеральный прокурор имеет все законные основания поручить другим прокурорам осуществить письменное уведомление о подозрении. Это предусмотрено частью 2 статьи 481 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во-вторых, после отказа получать документы, народный депутат вместе с коллегами по фракции, адвокатами и охранниками появился в помещение Офиса Генерального прокурора. При этом под предлогом неотложного приема по расследованию ряда уголовных производств парламентарии просто ворвались в мой кабинет, повредив вещи работникам охраны.

Поэтому неправомерным является и давление на генерального прокурора требовать повторно сообщить о подозрении, что фактически означает повторное совершение процессуального действия, которое уже было выполнено в присутствии адвокатов депутата в помещении ГБР".

Детали: Генпрокурор отметила, что сообщение о подозрении отправлено Порошенко по почте. Далее инициирует избрание меры пресечения в суде.

Защита Порошенко отмечает, что сообщение о подозрении нардепу должен вручать лично генеральный прокурор. С этой целью лидер "ЕС" даже прибыл в Офис Венедиктовой.

Напомним:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному указу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • Утром Порошенко поехал в ГБР на допрос, однако там ему объявили подозрение. После этого пятый президент поехал в офис генпрокурора.
  • Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержание под стражей.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваПорошенкоГБР


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