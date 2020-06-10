Венедіктова заявила про тиск на неї з боку Порошенка

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила про тиск на неї з боку п’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка щодо повторного повідомлення про підозру.

Джерело: Венедіктова у відеозверненні

Пряма мова Венедіктової: "По-перше, генеральний прокурор має всі законні підстави доручити іншим прокурорам здійснити письмове повідомлення про підозру. Це передбачено частиною 2 статті 481 Кримінального процесуального кодексу України.

По-друге, після відмови отримувати документи, народний депутат разом із колегами по фракції, адвокатами і охоронцями з’явився до приміщення Офісу Генерального прокурора. При цьому під приводом невідкладного прийому щодо розслідування низки кримінальних проваджень парламентарі просто увірвалися до мого кабінету, пошкодивши речі працівникам охорони.

Тому неправомірним є і тиск на генерального прокурора вимагати повторно повідомити про підозру, що фактично означає повторне вчинення процесуальної дії, яка вже була виконана в присутності адвокатів депутата в приміщенні ДБР".

Деталі: Генпрокурор зазначила, що повідомлення про підозру відправлене Порошенку поштою. Далі ініціює обрання запобіжного заходу в суді.

Захист Порошенка наголошує на тому, що повідомлення про підозру нардепові має вручати особисто генеральний прокурор. З цією метою лідер "ЄС" навіть прибув до Офісу Венедіктової.

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