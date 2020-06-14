Взятка руководству НАБУ и САП: подозреваемому назначили 40 миллионов залога

Высший антикоррупционный суд назначил бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, подозреваемому по делу о взятке в 6 миллионов долларов детективам НАБУ и САП, меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.

Источник: заседание суда, которое транслировалось на его канале в YouTube

скриншот трансляции

Дословно судья: "Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Киче Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 10 августа 2020 года включительно.

Определить подозреваемому Киче Андрей Владимирович залог 19 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 40 миллионов 358 тысяч 400 гривен".

Детали: В кэше Google можно найти информацию о Киче с сайта Burisma. Там говорилось, что он начал профессиональную деятельность в группе Burisma с должности юриста в 2003 году и был назначен директором по правовым вопросам в 2007 году.

В его основные обязанности входило юридическое сопровождение всех сделок M&A и деятельности Burisma Group, проведение юридического аудита потенциальных инвестиций.

Имеет степень магистра по специальности "международное инвестиционное право", защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук в Национальном университете "Одесская юридическая академия", имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.

Предыстория: