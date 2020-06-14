Взятка руководству НАБУ и САП: подозреваемому назначили 40 миллионов залога
Высший антикоррупционный суд назначил бывшему директору по правовым вопросам компании Burisma Андрею Киче, подозреваемому по делу о взятке в 6 миллионов долларов детективам НАБУ и САП, меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 40,3 миллиона гривен.
Источник: заседание суда, которое транслировалось на его канале в YouTube
Дословно судья: "Ходатайство детектива удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Киче Андрею Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней со дня его фактического задержания, то есть до 10 августа 2020 года включительно.
Определить подозреваемому Киче Андрей Владимирович залог 19 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 40 миллионов 358 тысяч 400 гривен".
Детали: В кэше Google можно найти информацию о Киче с сайта Burisma. Там говорилось, что он начал профессиональную деятельность в группе Burisma с должности юриста в 2003 году и был назначен директором по правовым вопросам в 2007 году.
В его основные обязанности входило юридическое сопровождение всех сделок M&A и деятельности Burisma Group, проведение юридического аудита потенциальных инвестиций.
Имеет степень магистра по специальности "международное инвестиционное право", защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук в Национальном университете "Одесская юридическая академия", имеет свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью.
Предыстория:
- 12 июня детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим высокопоставленным чиновником предыдущей власти неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
- Взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского. В этом деле задержали первого заместителя председателя ГНС в Киеве Николая Ильяшенко.
- 3 июня руководители САП и НАБУ заявили, что к делу могут быть причастны работники Офиса генпрокурора. В ОГПУ ответили, что проводят служебное расследование факта вмешательства в Единый реестр досудебных расследований для проверки закрытия дела экс-министра экологии Николая Злочевского.
- По словам директора НАБУ Артема Сытника, требованием злоумышленников было закрытие производства по Злочевскому до 14 июня, то есть дня его рождения.
- Энергетическая компания Burisma Group, президентом которой является Злочевский, заявила, что ни компания, ни ее владелец не причастны к попытке подкупить руководство антикоррупционных органов Украины.