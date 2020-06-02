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Трамп пригрозил направить армию для пресечения беспорядков

Вторник, 2 июня 2020, 03:07
Трамп пригрозил направить армию для пресечения беспорядков
Фото: Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов активнее используя бойцов Нацгвардии для восстановления порядка в стране. Если местные власти откажутся, Трамп пригрозил направив к ним военных.

Источник: "Интерфакс-Украина", Reuters

Прямая речь: "Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах.

Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив к ним военных. Я мобилизую все федеральные ресурсы: как гражданские, так и военные".

Что было ранее:

Напомним:

  • В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
  • Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.
  • Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.

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Темы: ТрампСШАполицияубийство
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