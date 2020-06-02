Трамп пригрозил направить армию для пресечения беспорядков

Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов штатов активнее используя бойцов Нацгвардии для восстановления порядка в стране. Если местные власти откажутся, Трамп пригрозил направив к ним военных.

Источник: "Интерфакс-Украина", Reuters

Прямая речь: "Я рекомендую губернаторам использовать достаточное число бойцов Национальной гвардии для того, чтобы установить контроль над происходящим на улицах.

Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив к ним военных. Я мобилизую все федеральные ресурсы: как гражданские, так и военные".

Что было ранее:

Повторное вскрытие Джорджа Флойда показало причину смерти.

В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов, вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда.

Напомним:

В Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Офицер полиции Дерек Човин, участвовавший в задержании Флойда, был арестован.

Протесты охватили всю страну. Не менее 25 городов ввели комендантский час.

Читайте также: "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США