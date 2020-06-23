Соседний к взорвавшемуся дом на Позняках проверят специалисты - КГГА
В Киеве завершают обследование пяти секций дома в Дарницком районе, который потерпел масштабные разрушения в результате взрыва, также начнут обследование соседнего дома.
Источник: заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, которого цитирует пресс-служба КГГА
Прямая речь: "В Киеве завершают комиссионные обследования соседних секций у многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, где 21 июня произошел взрыв. К обследованию домов привлечены специалисты Государственного предприятия" Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". Сейчас завершается обследование 1-5 секций. Решение о заселении людей обратно в дома мы принимаем только на основе заключений специалистов".
Детали: После обследования указанных 5-ти секций будет проводиться проверка доме на улице Григоренко, 41.
Что было ранее: Жители соседнего дома на столичных Позняках рядом с десятиэтажкой, где вероятный взрыв газа разрушил более 10 квартир и привел к гибели 5 человек, сообщили, что боятся находиться в доме и говорят, что комиссия до сих пор не проверила его на аварийность.
Дома находятся очень близко друг от друга.
Предыстория:
- 21 июня в 10:00 в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси без последующего горения.
- В результате трагедии погибли 5 человек.
- В результате взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. 16 квартир разрушены и еще 40 повреждены. Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.
- Киевские власти заявили, что половину средств на жилье для людей, пострадавших от взрыва в Киеве может предоставить город (речь идет о 30 млн гривен из резервного фонда), а половину - правительство.