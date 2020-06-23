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Вибух на Позняках: у КМДА кажуть, що сусідній будинок перевірять фахівці

Вівторок, 23 червня 2020, 17:36
Тамара Кудрявченко, УП

У Києві завершують обстеження п’яти секцій будинку в Дарницькому районі, який зазнав масштабних руйнувань в результаті вибуху, також розпочнуть обстеження сусіднього будинку.

Джерело: заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, якого цитує пресслужба КМДА

Пряма мова: "У Києві завершують комісійні обстеження сусідніх секцій біля багатоповерхового будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух. До обстеження будинків залучені фахівці Державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій". Наразі завершується обстеження 1-5 секцій. Рішення про заселення людей назад в будинки ми приймаємо лише на основі висновків фахівців".

Деталі: Після обстеження зазначених 5-ти секцій буде проводитись перевірка будинку на вулиці Григоренка,41.

Що передувало: Мешканці сусіднього будинку на столичних Позняках поряд із десятиповерхівкою, де імовірний вибух газу зруйнував більше 10 квартир і призвів до загибелі 5 людей, пояснили, що бояться перебувати у будинку і кажуть, що комісія досі не перевірила його на аварійність.

Будинки знаходяться дуже близько один від одного.

Передісторія:

  • 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння.
  • Внаслідок трагедії загинули 5 людей. 
  • Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів. 16 квартир зруйновані і ще 40 пошкоджені. Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках у столиці поліція називає саме газову суміш.
  • Київська влада заявила, що половину коштів на житло для людей, що постраждали від вибуху будинку у Києві може надати місто (мова йде про 30 мільйонів гривень з резервного фонду), а половину – уряд.

Українська правда
Теми: вибух


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