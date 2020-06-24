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В РФ придумали, как контролировать явку бюджетников на голосовании за поправки в конституцию

Среда, 24 июня 2020, 11:00
В РФ придумали, как контролировать явку бюджетников на голосовании за поправки в конституцию
Фото ТАСС

В России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию, которое должно состояться 1 июля.

Источник: расследование "Медузы"

Дословно: "На сайте votely.ru руководители организаций могут заранее загрузить списки работников и присвоить каждому индивидуальный QR-код. В дни "всенародного голосования" эти QR-коды будут сканировать волонтеры на избирательных участках – под предлогом проведения викторин или конкурсов среди участников голосования, так они будут собирать данные о явке".

Детали: По сведениям источников издания, пользоваться этой системой планируют в Ярославской области, где ее и разработали, и еще в нескольких регионах.

Среди предприятий, которые уже получили инструкции по работе с сайтом votely.ru, есть "Почта России". Также в демоверсию системы внесены названия нескольких десятков крупнейших российских компаний: "Ростех", "Сибур", "Ростелеком", "Северсталь", "Лукойл" и другие.

Принцип работы системы таков: каждому предприятию, на котором планируется контролировать явку сотрудников на голосование, выделяется диапазон штрихкодов или QR-кодов; затем "ответственные за мобилизацию на предприятии" загружают в систему votely.ru таблицу с перечнем всех сотрудников предприятия, их телефонными номерами и присвоенными каждому из них уникальными кодами.

Сканированием QR- или штрихкодов займутся волонтеры под видом проведения викторин, голосования за присвоение городам звания "Город трудовой доблести", проекты формирования комфортной городской среды и т.п.

В день голосования "ответственные за мобилизацию" руководители предприятий, отраслевые министры и пр. смогут в режиме реального времени получать информацию о явке голосующих в разрезе по разным предприятиям, отраслям или регионам.

Кроме этого, в базе есть возможность "получения номеров телефонов сотрудников, которые не проголосовали" и "получения списка проголосовавших".  

В нескольких регионах России уже объявили о проведении различных викторин, конкурсов и лотерей для пришедших проголосовать по поводу поправок к конституции.

ЦИК России заявил, что не имеет претензий к проведению таких конкурсов и викторин на избирательных участках во время всенародного голосования за поправки, если они не мешают процессу голосования.

По данным "Медузы", создатель сайта votely.ru и мобильных приложений для сканирования QR-кодов и учета явки — уроженец города Рыбинска Ярославской области Иван Валентинович Петров. Комментировать подробности создания системы Votely он отказался.

Спустя несколько минут после звонка Петрову у журналиста перестал работать демонстрационный доступ к сайту votely.ru, который до этого бесперебойно функционировал в течение нескольких суток, а затем и доступ к инструкциям.

В пресс-службах администраций Ярославской и Липецкой области, а также Алтайского края и в "Почте России" на вопросы издания об использовании системы учета явки избирателей не ответили.

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Предыстория:

  • 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
  • Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к конституции РФ об обнулении президентских сроков.
  • 11 марта документ был одобрен Советом Федерации.
  • 14 марта закон РФ о поправках к Конституции подписал президент России Владимир Путин.
  • Он также назначил на 1 июля голосование относительно изменений в конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.
  • Позже СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию.

Темы: РосcияПутинКонституция
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