"Обнулить" сроки Путина: В России начали голосовать за поправки в Конституцию

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года.

Источник: "Медуза"

Дословно: "Голосование будет продолжаться неделю – впервые в истории страны. В Москве и Нижегородской области проголосовать можно онлайн, в остальных городах открыты избирательные участки. Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты".

Детали: Участки для голосования уже открылись на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, в центральной России. Граждане могут проголосовать на них в любой из дней до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Откроют 96,5 тысячи участков на территории России. И еще на 254 участкх за рубежом – в 144 странах мира.

В некоторых регионах участки для голосования организованы на открытом воздухе – в шатрах и палатках.

Также по поправкам в конституцию все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление).

Те, кто хотел проголосовать онлайн, но передумал или не смог, смогут сделать это на избирательном участке, но только 1 июля. В остальные дни, уверяют представители мэрии, ничего не получится.

В основной день голосования члены избиркомов проверят, не голосовал ли человек, который записался на электронное голосование, и если нет, то выдадут ему бумажный бюллетень.

По данным на 1 января, всего в России и за пределами было 108 648 120 избирателей, имеющих право проголосовать по поправкам.

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