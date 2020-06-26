В пригороде Тегерана произошел мощный взрыв
Пятница, 26 июня 2020, 03:21
На юго-востоке от Тегерана (Иран), вблизи военного комплекса произошел мощный взрыв.
Источник: государственное телевидение Ирана, передает The Guardian
Детали: Предварительно известно, что на окраине военного комплекса Парчин, который расположен в 30 километрах от Тегерана, произошел взрыв промышленного бензобака.
Министерство обороны Ирана подтвердило информацию о взрыве бензобака, но отметило, что инцидент не имеет никакого отношения к военным базам там.
First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 25, 2020
Что было раньше:
- Иран официально признал, что сбил украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- 11 мая Иран запустил ракету в свой военный корабль. Погибли до 40 человек