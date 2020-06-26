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В пригороде Тегерана произошел мощный взрыв

Пятница, 26 июня 2020, 03:21
В пригороде Тегерана произошел мощный взрыв

На юго-востоке от Тегерана (Иран), вблизи военного комплекса произошел мощный взрыв.

Источник: государственное телевидение Ирана, передает The Guardian

Детали: Предварительно известно, что на окраине военного комплекса Парчин, который расположен в 30 километрах от Тегерана, произошел взрыв промышленного бензобака.

Министерство обороны Ирана подтвердило информацию о взрыве бензобака, но отметило, что инцидент не имеет никакого отношения к военным базам там.

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Темы: Иран
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