В пригороде Тегерана произошел мощный взрыв

К юго-востоку от Тегерана (Иран), вблизи военного комплекса произошел мощный взрыв.

Источник: государственное телевидение Ирана, передает The Guardian

Детали: Предварительно известно, что на окраине военного комплекса Парчин, который расположен в 30 километрах от Тегерана, произошел взрыв промышленного бензобака.

Министерство обороны Ирана подтвердило информацию о взрыве бензобака, но отметило, что инцидент не имеет никакого отношения к военным базам там.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC