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У передмісті Тегерана стався потужний вибух

П'ятниця, 26 червня 2020, 03:21

На південному сході від Тегерана (Іран), поблизу військового комплексу стався потужний вибух.

Джерело: державне телебачення Ірану, передає The Guardian

Деталі: Попередньо відомо, що на околиці військового комплексу Парчин, який розташований в 30 кілометрах від Тегерана, стався вибух промислового бензобака.

Міністерство оборони Ірану підтвердило інформацію про вибух, але зазначило, що інцидент не має ніякого відношення до військових баз там.

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Теми: Іран


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