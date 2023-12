У передмісті Тегерана стався потужний вибух

На південному сході від Тегерана (Іран), поблизу військового комплексу стався потужний вибух.

Джерело: державне телебачення Ірану, передає The Guardian

Деталі: Попередньо відомо, що на околиці військового комплексу Парчин, який розташований в 30 кілометрах від Тегерана, стався вибух промислового бензобака.

Міністерство оборони Ірану підтвердило інформацію про вибух, але зазначило, що інцидент не має ніякого відношення до військових баз там.

First video report of a massive explosion with red light around Tehran, heard by many residents. Reports of a military outpost around there. #Iran pic.twitter.com/lQT4CPFLUC