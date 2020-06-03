Закупка "Богданов" для Минобороны: САП закончило одно из следствий по Гладковскому

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о возможном злоупотреблении властью бывшим первым заместителем Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским, что привело к убыткам на сумму 17,44 гривен.

Источник: САП в Facebook

Дословно: "Установлено, что ексчиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали именно должностному и его близким лицам, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Детали: Следствие утверждает, что Гладковський обеспечил включение в госзаказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовиков "Богдан 6317" по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящее в состав "Богдан Моторс".

В САП указывают, что эти машины не соответствовали требованиям правительства, в частности уровню локализации.

Кроме того, согласно со следствием, договор между Минобороны и "Богдан Моторс" предусматривал частичную предоплату, а также фиксированую цену товаров.

Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны.

Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

Что этому предшествовало: