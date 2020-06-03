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Закупка "Богданов" для Минобороны: САП закончило одно из следствий по Гладковскому

Среда, 3 июня 2020, 13:58
Закупка Богданов для Минобороны: САП закончило одно из следствий по Гладковскому

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила следствие по делу о возможном злоупотреблении властью бывшим первым заместителем Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским, что привело к убыткам на сумму 17,44 гривен.

Источник: САП в Facebook

Дословно: "Установлено, что ексчиновник СНБО использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, доли в уставном капитале которой принадлежали именно должностному и его близким лицам, а именно – ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс".

Детали: Следствие утверждает, что Гладковський обеспечил включение в госзаказ и дальнейшую закупку за счет госбюджета грузовиков "Богдан 6317" по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящее в состав "Богдан Моторс".

В САП указывают, что эти машины не соответствовали требованиям правительства, в частности уровню локализации.

Кроме того, согласно со следствием, договор между Минобороны и "Богдан Моторс" предусматривал частичную предоплату, а также фиксированую цену товаров.

Однако вопреки этому условию, цена за товары была увеличена и ответственные за проведение закупки должностные лица департамента Минобороны ее согласовали, предварительно согласовав этот вопрос с заместителем министра обороны.

Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

Что этому предшествовало:

  • Гладковскому сообщили о подозрении в октябре 2019 года. Оно не связано со скандалом с контрабандой российских деталей для заводов "Укроборонпрома", в котором фигурировал Гладковський и его сын Игорь.
  • В апреле 2020 сообщено о подозрении экс-заместителю министра обороны и директору департамента Министерства обороны. Им инкриминируют "злоупотребление служебными полномочиями".
  • Также, Гладковскому инкриминируется внесение недостоверных сведений в декларации. Он не задекларировал доходы супруги, полученные от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было достоверно известно, а именно 54 тыс. долл. за 2016 год, 63 тыс. долл. за 2017 год и 47,5 тыс. долл. за 2018 год.
  • 19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал Гладковскому мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10 млн 623 тис. 130 гривен.
  • 21 октября 2019 года Олег Гладковський вышел из-под стражи после внесения залога.

Украинская правда

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Темы: ГладковскийМинобороныАнтикоррупционная прокуратура
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