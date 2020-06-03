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Оккупанты в Крыму на месяц арестовали задержанного украинского десантника

Среда, 3 июня 2020, 14:30
Оккупанты в Крыму на месяц арестовали задержанного украинского десантника
ТАСС

Подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте на месяц задержанного спецслужбами РФ украинского военнослужащего Евгения Добринского, которому вменяют "незаконное пересечение границы"

Источник: пресс-служба "суда"

Дословно: "Избрать в отношении Д. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток до 1 июля 2020 года".

Детали: Российское следствие утверждает, что  Добринский 30 мая "без документов на право въезда в Россию прошел пешком по дамбе железнодорожных путей направления между н.п. Сиваш и Джанкоем".

Что было ранее: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опровергло информацию ФСБ РФ о "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского и говорит, что российская пропаганда распространяет очередной фейк.

Предыстория:

  • 30 мая вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий. Позже стало известно, что это военнослужащий с 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
  • По предварительной информации, военнослужащего могли похитить. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.
  • Через 3 дня после исчезновения Добринского, российская ФСБ заявила о задержании военнослужащего Украины на админгранице с оккупированным Россией Крымом, обвиняя в "незаконном пересечении границы".

Украинская правда
Темы: Херсонская областьКрымоккупация
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