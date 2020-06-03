Все разделы
Укр / Рус

Оккупанты в Крыму на месяц арестовали задержанного украинского десантника

Среда, 3 июня 2020, 14:30
ТАСС

Подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте на месяц задержанного спецслужбами РФ украинского военнослужащего Евгения Добринского, которому вменяют "незаконное пересечение границы"

Источник: пресс-служба "суда"

Дословно: "Избрать в отношении Д. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток до 1 июля 2020 года".

Детали: Российское следствие утверждает, что  Добринский 30 мая "без документов на право въезда в Россию прошел пешком по дамбе железнодорожных путей направления между н.п. Сиваш и Джанкоем".

Что было ранее: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опровергло информацию ФСБ РФ о "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского и говорит, что российская пропаганда распространяет очередной фейк.

Предыстория:

  • 30 мая вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Россией Крымом исчез украинский военнослужащий. Позже стало известно, что это военнослужащий с 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.
  • По предварительной информации, военнослужащего могли похитить. Неподалеку от места размещения военнослужащих были обнаружены следы борьбы.
  • Через 3 дня после исчезновения Добринского, российская ФСБ заявила о задержании военнослужащего Украины на админгранице с оккупированным Россией Крымом, обвиняя в "незаконном пересечении границы".

Украинская правда
Темы: Херсонская областьКрымоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский создал в Украине новый праздник

В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты

Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

фотоНардеп Лерос обвинил Ермака и Тищенко в коррупции: все доказательства передал НАБУ

фотоЧиновник попался на взятке: предлагал победу в конкурсе новейших технологий

Во Львове – рекордное количество случаев COVID-19, Садовой назвал три причины

Все главные новости...
Херсонская область
Командование ДШВ: ФСБ обработала задержанного десантника и врет об алкоголе и наркотиках
ФСБ РФ подтвердила задержание украинского десантника
Третий день не могут найти пропавшего возле Крыма военного
Последние новости
14:46
Новый меморандум с МВФ: Шмыгаль рассказал о "маяках" от Фонда
14:41
Кабмин хочет ввести электронные трудовые книжки, чтобы автоматически назначать пенсии
14:30
Оккупанты в Крыму на месяц арестовали задержанного украинского десантника
14:23
фотоВ Киеве прощаются с композитором Скориком
14:10
Зеленский создал в Украине новый праздник
14:09
Кабмин предлагает Раде поддержать новую программу кредитования "Новые деньги"
14:06
С 5 июня – новые послабления карантина: для ресторанов, храмов, пожилых людей, самолетов
13:58
Закупка "Богданов" для Минобороны: САП закончило одно из следствий по Гладковскому
13:50
В Кабмине готовы запустить авиасообщение: даты
13:44
Шахтеры Ахметова перекрывали дорогу из-за продолжения простоя предприятия
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!