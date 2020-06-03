Оккупанты в Крыму на месяц арестовали задержанного украинского десантника

Подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя вынес решение об аресте на месяц задержанного спецслужбами РФ украинского военнослужащего Евгения Добринского, которому вменяют "незаконное пересечение границы"

Источник: пресс-служба "суда"

Дословно: "Избрать в отношении Д. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 30 суток до 1 июля 2020 года".

Детали: Российское следствие утверждает, что Добринский 30 мая "без документов на право въезда в Россию прошел пешком по дамбе железнодорожных путей направления между н.п. Сиваш и Джанкоем".

Что было ранее: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ опровергло информацию ФСБ РФ о "незаконном пересечении" админграницы с оккупированным Крымом военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского и говорит, что российская пропаганда распространяет очередной фейк.

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