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Экс-судью Царевич оправдали по делу о лишении водительских прав автомайдановцев

Вторник, 30 июня 2020, 18:39
Экс-судью Царевич оправдали по делу о лишении водительских прав автомайдановцев
Оксану Царевич (фото: Стас Юрченко, «Ґрати»)

Шевченковский суд признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.

Источник: "Ґрати"; одна из пострадавших от решений экс-судьи журналист Оксана Коваленко в Facebookпресс-служба прокуратуры в Facebook

Детали: Приговор в течение четырех часов объявлял судья Евгений Мартынов, который на протяжении пяти лет рассматривал это дело.

Судья не нашел в материалах дела доказательств, свидетельствующих о вине Царевич по ч .2 ст. 375 Уголовного кодекса (умышленное вынесение заведомо неправосудного решения в своих интересах).

Прокуратура утверждала, что судья Царевич пошла на заведомые нарушения, "пытаясь показать лояльность к действующей власти с целью получения преференций в продвижении по службе". Тем самым она якобы подорвала доверие граждан к системе правосудия. Сама судья Царевич не признала вину и считала дело политически мотивированным.

Шевченковский райсуд Киева установил, что прокуратура не собрала необходимых доказательств того, что судья Царевич принимала заведомо неправосудные решения. Судья Евгений Мартынов в приговоре отметил: тот факт, что три из четырех решений судьи отменила апелляционная инстанция не доказывают их несправедливости — ведь в апелляции судьи рассматривали дела о нарушениях ПДД с новыми доказательствами.

Прокуратура обжалует это решение.

По мнению прокурора, во время судебного следствия стороной обвинения приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного преступления.

Прокуратура считает оправдательный приговор судьи незаконным и будет обжаловать его в апелляционном порядке.

Прямая речь Коваленко: "Отдельное "спасибо" от меня прокуратуре, которая наделала кучу процессуальных ошибок, поэтому часть доказательств суд не принял во внимание, поскольку они недопустимы и ненадлежащие".

Предыстория:

  • Во время Евромайдана после поездок к резиденции тогдашнего президента Виктора Януковича - Межигорье - автомайдановцы получали повестки о вызовах на допрос в качестве свидетелей в рамках уголовного производства, а также оповещения от органов ГАИ о необходимости явиться в ведомство с автомобилем и документами.
  • Царевич была одной из судей, которые выносили заведомо неправомерные решения в отношении активистов Автомадана на базе сфальсифицированных гаишниками протоколов. Дело касалось поездки более 1500 человек в Межигорье в конце декабря 2013 года. Ранее прокуратура Киева допросила Царевич по подозрению в вынесении заведомо неправомерных решений в отношении активистов Автомайдана.
  • Кроме того, дело в отношении Царевич было переквалифицировано, поскольку выяснилось, что "у нее были личные интересы". Представитель киевской прокуратуры не уточнила, о чем именно идет речь, пояснив, что "это тайна следствия".
  • 11 марта 2015 года Винницкий городской суд избрал мерой пресечения для судьи Печерского райсуда Киева Оксаны Царевич личные обязательства сроком на 2 месяца с необходимостью носить электронный браслет.
  • В июле 2015 года Царевич опять взялась вершить правосудие.
  • Высший совет юстиции, рассмотрев дисциплинарное дело, открытое в отношении судьи Царевич, принял решение о внесении представления президенту об увольнении этой судьи.
  • 29 сентября 2016 года пятый президент Петр Порошенко уволил судью Печерского райсуда Оксану Царевич за нарушение присяги. 
  • 12 июня 2020 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса об ответственности судей за заведомо неправосудные приговоры.

Украинская правда

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Темы: судАвтомайдан
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