Экс-судью Царевич оправдали по делу о лишении водительских прав автомайдановцев

Шевченковский суд признал бывшую судью Печерского райсуда Оксану Царевич невиновной по делу о незаконном лишении водительских прав активистов Автомайдана.

Источник: "Ґрати"; одна из пострадавших от решений экс-судьи журналист Оксана Коваленко в Facebook, пресс-служба прокуратуры в Facebook

Детали: Приговор в течение четырех часов объявлял судья Евгений Мартынов, который на протяжении пяти лет рассматривал это дело.

Судья не нашел в материалах дела доказательств, свидетельствующих о вине Царевич по ч .2 ст. 375 Уголовного кодекса (умышленное вынесение заведомо неправосудного решения в своих интересах).

Прокуратура утверждала, что судья Царевич пошла на заведомые нарушения, "пытаясь показать лояльность к действующей власти с целью получения преференций в продвижении по службе". Тем самым она якобы подорвала доверие граждан к системе правосудия. Сама судья Царевич не признала вину и считала дело политически мотивированным.

Шевченковский райсуд Киева установил, что прокуратура не собрала необходимых доказательств того, что судья Царевич принимала заведомо неправосудные решения. Судья Евгений Мартынов в приговоре отметил: тот факт, что три из четырех решений судьи отменила апелляционная инстанция не доказывают их несправедливости — ведь в апелляции судьи рассматривали дела о нарушениях ПДД с новыми доказательствами.

Прокуратура обжалует это решение.

По мнению прокурора, во время судебного следствия стороной обвинения приведено достаточно доказательств совершения судьей уголовного преступления.

Прокуратура считает оправдательный приговор судьи незаконным и будет обжаловать его в апелляционном порядке.

Прямая речь Коваленко: "Отдельное "спасибо" от меня прокуратуре, которая наделала кучу процессуальных ошибок, поэтому часть доказательств суд не принял во внимание, поскольку они недопустимы и ненадлежащие".

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