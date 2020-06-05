Все разделы
Укр / Рус

Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала существует дно, но дна нету!

Пятница, 5 июня 2020, 10:39

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в ряды МВД.

Источник: Деканоидзе в комментарии "Украинской правде"

Детали: Экс-глава полиции сейчас находится в Киеве (до 7 июня), и выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями о настоящих причинах ситуации в правоохранительной системе и методах выхода из кризиса.

Прямая речь: "Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства.

Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх.

Кагарлык, Переяславль-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему.

Про тех, кто после моего ухода, вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную мной полицию". 

Почему это важно: 5 июня в парламенте слушают отчет главы МВД Арсена Авакова о ситуации в правоохранительных органах Украины после ряда громких преступлений и беспорядков в стране. Министр настаивает на том, что в полиции, как и в обществе, есть "хорошие и плохие" люди. Аваков утверждает, что в МВД "сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции".

Утром 5 июня под зданием Верховной Рады проходит митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео Под Радой подожгли "милицейский бобик"

фотоПод Радой требуют отставки Авакова

Количество новых случаев коронавируса в Украине остается высоким

Расширенные санкции против "Северного потока-2" представили в Конгрессе США

инфографикаВ Украине открывают рестораны: Минздрав обнародовал запреты

Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен

Все главные новости...
Последние новости
10:39
Деканоидзе об обвинении Геращенко: я думала существует дно, но дна нету!
10:37
фото, видео Под Радой подожгли "милицейский бобик"
10:37
Аваков рассказал о выводах, которые сделал после изнасилования в Кагарлыке
10:36
Маск назвал "Amazon" монополистом и призвал разделить компанию
10:05
10:04
фотоПытки и запугивания: силовики задержали 7 участников банды полицейских
10:01
"У них ничего не получится": Степанов отреагировал на информацию об уголовном производстве против себя
09:52
Межбанковский день прошел активно, НБУ дважды выходил на торги
09:35
фотоПод Радой требуют отставки Авакова
09:25
Министр финансов отрицает наличие гарантированного минимального дохода в меморандуме с МВФ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!