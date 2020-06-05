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Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!

Пятница, 5 июня 2020, 10:39
Деканоидзе об обвинении Геращенко: Я думала, существует дно, но дна нету!

Бывшая глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе говорит, что после ее ухода свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров вернулись в ряды МВД.

Источник: Деканоидзе в комментарии "Украинской правде"

Детали: Экс-глава полиции сейчас находится в Киеве (до 7 июня), и выражает готовность к прямому диалогу с парламентариями о настоящих причинах ситуации в правоохранительной системе и методах выхода из кризиса.

Прямая речь: "Антон Геращенко решил обвинить меня во всех неудачах работы полиции, я думала, существует дно, но дна нет! Вот, что хочу сказать - украинское общество заслуживает более достойной реакции от официальных представителей государства.

Людей интересует справедливость и решение проблем, назревавших за последнее время. Они просто хотят чувствовать надежду, а не страх.

Кагарлык, Переяславль-Хмельницкий, Бровары, бандитские разборки от Закарпатья до Одессы - это не про реформу, а про тех, кто оставил систему такой какая она была до 2015 года и избавился от всех тех, кто хотел изменить эту систему.

Про тех, кто после моего ухода, вместо продолжать созидание реформы, молча наблюдал, как старая система берет реванш, а свыше 93% уволенных и не прошедших аттестацию бывших милиционеров, - возвращаются в реформированную мной полицию". 

Что предшествовало: Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции ее бывшую главу Хатию Деканоидзе.

Почему это важно: 5 июня в парламенте слушают отчет главы МВД Арсена Авакова о ситуации в правоохранительных органах Украины после ряда громких преступлений и беспорядков в стране. Министр настаивает на том, что в полиции, как и в обществе, есть "хорошие и плохие" люди. Аваков утверждает, что в МВД "сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции".

Утром 5 июня под зданием Верховной Рады проходит митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Справка: Хатия Деканоидзе работала советником главы МВД Арсена Авакова. После создания Национальной полиции в 2015 году возглавила ее. Занимала эту должность до отставки в ноябре 2016 года.

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Украинская правда

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Темы: МВДДеканоидзеполиция
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