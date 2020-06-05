Аваков рассказал о выводах, которые сделал после изнасилования в Кагарлыке

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Источник: выступление министра с трибуны Рады 5 июня, пресс-служба МВС

Прямая речь: "Среди нас есть герои, трудяги и к сожалению, те, кто нарушает закон. В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно как система МВД реагирует на эти события.

В отделении полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину.

То, что произошло в Кагарлыке недопустимо и требует жесткой реакции, которая и последовала со стороны полиции...

Мы мгновенно отреагировали и сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции...

По итогам анализа этого инцидента и совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принять определенные решения, о введении дополнительных функций инспекции по личному составу Нацполиции. В частности:

во всех подразделениях полиции будет введена система "Custody Records", то есть полную видео фиксацию следственных действий;

будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу, в состав инспекции будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях;

будет повышена заработная плата и материально-техническое обеспечение инспекции: автомобили для проверок, средства фиксации нарушений (бодикамеры и т.п.);

будет предоставлено право проверять любые подразделения, службы, отдельных работников во время несения службы, в любое время суток;

при профессиональном отборе кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности и агрессивности поведения..."

Детали: Министр отметил, что события в Кагарлыке отличаются от Врадиевки, так как этот случай реформированная полиция не пытается скрыть, в отличие от преступления во Врадиевке.

Аваков заявил, что полиция является отражением общества со всеми его особенностями: "Но мы системно боремся за качество особого состава полиции, в том числе жесткими методами деятельности внутренний безопасности".

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