Аваков рассказал о выводах, которые сделал после изнасилования в Кагарлыке
Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.
Источник: выступление министра с трибуны Рады 5 июня, пресс-служба МВС
Прямая речь: "Среди нас есть герои, трудяги и к сожалению, те, кто нарушает закон. В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно как система МВД реагирует на эти события.
В отделении полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину.
То, что произошло в Кагарлыке недопустимо и требует жесткой реакции, которая и последовала со стороны полиции...
Мы мгновенно отреагировали и сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции...
По итогам анализа этого инцидента и совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принять определенные решения, о введении дополнительных функций инспекции по личному составу Нацполиции. В частности:
- во всех подразделениях полиции будет введена система "Custody Records", то есть полную видео фиксацию следственных действий;
- будет полностью пересмотрен кадровый состав инспекции по личному составу, в состав инспекции будут привлечены работники с опытом работы в оперативных подразделениях;
- будет повышена заработная плата и материально-техническое обеспечение инспекции: автомобили для проверок, средства фиксации нарушений (бодикамеры и т.п.);
- будет предоставлено право проверять любые подразделения, службы, отдельных работников во время несения службы, в любое время суток;
- при профессиональном отборе кандидатов на службу в полицию будет проводиться дополнительное психологическое обследование по новейшим методикам по выявлению скрытых признаков агрессивности и агрессивности поведения..."
Детали: Министр отметил, что события в Кагарлыке отличаются от Врадиевки, так как этот случай реформированная полиция не пытается скрыть, в отличие от преступления во Врадиевке.
Аваков заявил, что полиция является отражением общества со всеми его особенностями: "Но мы системно боремся за качество особого состава полиции, в том числе жесткими методами деятельности внутренний безопасности".
Знать больше: Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно
Предыстория:
- 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.
- 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
- Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Под проектом постановления за отставку Авакова подписались около 50 депутатов от двух фракций, другие парламентарии ставить подписи не спешат.