Аваков рассказал о выводах, которые сделал после изнасилования в Кагарлыке

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что после пыток и изнасилования в отделении полиции Кагарлыка в каждом полицейском участке заработает система Сustody Records.

Источник: выступление министра с трибуны Рады 5 июня

Прямая речь: "Среди нас есть герои, трудяги и к сожалению, те, кто нарушает закон. В каждой полиции мира встречаются негативные резонансные события, но принципиально важно как система МВД реагирует на эти события.

В отделении полиции Кагарлыка произошел позорный инцидент, когда полицейские применили пытки, нанесли побои и изнасиловали женщину.

То, что произошло в Кагарлыке недопустимо и требует жесткой реакции, которая и последовала со стороны полиции...

Мы мгновенно отреагировали и сделали существенные выводы о недостатках в работе инспекции по личному составу Нацполиции"...

Детали: Министр отметил, что события в Кагарлыке отличаются от Врадиевки, так как этот случай реформированная полиция не пытается скрыть, в отличие от преступления во Врадиевке.

Дополняется...

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