У Авакова нашли виновных в провале реформы полиции

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции ее бывшую главу Хатию Деканоидзе.

Источник: Геращенко в интервью "Радио Свободе"

Прямая речь Геращенко: "Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата.

Например, один из двух насильников успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?".

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