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У Авакова нашли виновных в провале реформы полиции

Четверг, 4 июня 2020, 23:32

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции ее бывшую главу Хатию Деканоидзе.

Источник: Геращенко в интервью "Радио Свободе"

Прямая речь Геращенко: "Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата.

Например, один из двух насильников успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?".

Знать больше: Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно

Предыстория:

  • 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив
  • 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
  • Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
  • Под проектом постановления за отставку Авакова подписались около 50 депутатов от двух фракций, другие парламентарии ставить подписи не спешат.
  • Авакова планируют заслушать на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.

Темы: АваковМВДполицияреформы


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