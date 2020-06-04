У Авакова нашли виновных в провале реформы полиции
Четверг, 4 июня 2020, 23:32
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обвинил в провале реформы полиции ее бывшую главу Хатию Деканоидзе.
Источник: Геращенко в интервью "Радио Свободе"
Прямая речь Геращенко: "Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции и, в том числе, не дала никакого результата.
Например, один из двух насильников успешно прошел переаттестацию, организованную Хатией Деканоидзе в 2016 году. Достаточно?".
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Предыстория:
- 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. Источники сообщали, что подозреваемых зовут Сергей Сулима и Николай Кузив.
- 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
- Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.
- Под проектом постановления за отставку Авакова подписались около 50 депутатов от двух фракций, другие парламентарии ставить подписи не спешат.
- Авакова планируют заслушать на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.