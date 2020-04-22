У Зеленского сообщили об исследовании чудо-препарата от COVID-19
В Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.
Источник: Офис президента
Дословно: "В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция".
Детали: Также изучается возможность использования этого средства для лечения коронавирусной болезни и для профилактики заболевания.
Президент Владимир Зеленский надеется, что клинические испытания подтвердят эффективность препарата: "Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки".
Названия препарата в ОП не уведомили, однако обещали сообщить подробную информацию позже.
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Предыстория:
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID-19, а 26 марта глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия ускоряется с экспоненциальной скоростью.
- Президент Владимир Зеленский в конце марта прогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине: 1) 3-5% одновременно больных; 2) 25% больных; 3) более 50% одновременно больных. Второго и третьего сценария украинская медицинская система не выдержит, говорил он.
- Китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Веньхун говорил, что Европе стоит забыть о скором окончании пандемии COVID-19 и подготовиться к борьбе, которая может длиться до 2 лет. И Немецкий Институт Роберта Коха также заявлял, что эпидемия коронавируса может длиться 2 года волнами.