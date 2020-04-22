У Зеленского сообщили об исследовании чудо-препарата от COVID-19

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Среда, 22 апреля 2020, 14:34

В Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.

Источник: Офис президента

Дословно: "В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция".

Детали: Также изучается возможность использования этого средства для лечения коронавирусной болезни и для профилактики заболевания.

Президент Владимир Зеленский надеется, что клинические испытания подтвердят эффективность препарата: "Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки".

Названия препарата в ОП не уведомили, однако обещали сообщить подробную информацию позже.

Украинская правда
Темы: коронавирус Covid-2019 Зеленский


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