У Зеленского сообщили об исследовании чудо-препарата от COVID-19
В Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.
Источник: Офис президента
Дословно: "В Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых и производителей, может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает для организма человека коронавирусная инфекция".
Детали: Также изучается возможность использования этого средства для лечения коронавирусной болезни и для профилактики заболевания.
Президент Владимир Зеленский надеется, что клинические испытания подтвердят эффективность препарата: "Я верю в украинских ученых, и сегодня по всей стране мы держим за них кулаки".
Названия препарата в ОП не уведомили, однако обещали сообщить подробную информацию позже.