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Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

Вторник, 5 мая 2020, 20:24

Министерство здравоохранения позволило испытать препарат для борьбы с коронавирусом "Биовен" в 5 больницах.

Источник: пресс-служба Минздрава

Дословно: "Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)".

 

Дополняется...

Украинская правда
Темы: МинздравздравоохранениеCovid-2019коронавирусмедицина


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