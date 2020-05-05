Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах
Вторник, 5 мая 2020, 20:24
Министерство здравоохранения позволило испытать препарат для борьбы с коронавирусом "Биовен" в 5 больницах.
Источник: пресс-служба Минздрава
Дословно: "Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)".
Дополняется...
Украинская правда