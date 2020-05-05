Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах
Министерство здравоохранения позволило испытать препарат для борьбы с коронавирусом "Биовен" в 5 больницах.
Источник: пресс-служба Минздрава
Дословно: "Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)".
Детали: Контроль над выполнением приказа положили на заместителя министра Микичак Ирину.
Речь идет о клинических испытаниях отечественного препарата "Биовен" производства ООО "Биофарма плазма".
Испытания будут проводить в 5-ти медицинских учреждениях:
- Киевской городской клинической больнице №17;
- Киевской городской клинической больнице № 4;
- Белоцерковской городской больнице №3;
- Львовской областной инфекционной клинической больнице;
- Городской инфекционной больнице Одесского горсовета, инфекционное боксовое отделение №10.
Что было раньше: 22 апреля Офис президента сообщил, что в Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.
В то же время, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена использованием в Украине экспериментальных препаратов в борьбе с коронавирусом. Соответствующее письмо ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.
Речь идет о протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни", в котором есть перечень препаратов, которые могут использовать украинские врачи.
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Предыстория:
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID-19, а 26 марта глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия ускоряется с экспоненциальной скоростью.
- Президент Владимир Зеленский в конце марта прогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине: 1) 3-5% одновременно больных; 2) 25% больных; 3) более 50% одновременно больных. Второго и третьего сценария украинская медицинская система не выдержит, говорил он.
- Китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Веньхун говорил, что Европе стоит забыть о скором окончании пандемии COVID-19 и подготовиться к борьбе, которая может длиться до 2 лет. И Немецкий Институт Роберта Коха также заявлял, что эпидемия коронавируса может длиться 2 года волнами.