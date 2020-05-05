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Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

Вторник, 5 мая 2020, 20:24
Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

Министерство здравоохранения позволило испытать препарат для борьбы с коронавирусом "Биовен" в 5 больницах.

Источник: пресс-служба Минздрава

Дословно: "Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)".

Детали: Контроль над выполнением приказа положили на заместителя министра Микичак Ирину.

Речь идет о клинических испытаниях отечественного препарата "Биовен" производства ООО "Биофарма плазма".

Испытания будут проводить в 5-ти медицинских учреждениях:

  • Киевской городской клинической больнице №17;
  • Киевской городской клинической больнице № 4;
  • Белоцерковской городской больнице №3;
  • Львовской областной инфекционной клинической больнице;
  • Городской инфекционной больнице Одесского горсовета, инфекционное боксовое отделение №10.
 

Что было раньше: 22 апреля Офис президента сообщил, что в Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена использованием в Украине экспериментальных препаратов в борьбе с коронавирусом. Соответствующее письмо ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.

Речь идет о протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни", в котором есть перечень препаратов, которые могут использовать украинские врачи.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

От 15 до 68 миллионов погибших от коронавируса. Как выглядят прогнозы ученых

Предыстория:

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID-19, а 26 марта глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия ускоряется с экспоненциальной скоростью.
  • Президент Владимир Зеленский в конце марта прогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине: 1) 3-5% одновременно больных; 2) 25% больных; 3) более 50% одновременно больных. Второго и третьего сценария украинская медицинская система не выдержит, говорил он.
  • Китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Веньхун говорил, что Европе стоит забыть о скором окончании пандемии COVID-19 и подготовиться к борьбе, которая может длиться до 2 лет. И Немецкий Институт Роберта Коха также заявлял, что эпидемия коронавируса может длиться 2 года волнами.

Украинская правда

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Темы: МинздравздравоохранениеCovid-2019коронавирусмедицина
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