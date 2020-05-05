Минздрав позволил испытывать препарат от COVID-19 в 5 больницах

Министерство здравоохранения позволило испытать препарат для борьбы с коронавирусом "Биовен" в 5 больницах.

Источник: пресс-служба Минздрава

Дословно: "Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)".

Детали: Контроль над выполнением приказа положили на заместителя министра Микичак Ирину.

Речь идет о клинических испытаниях отечественного препарата "Биовен" производства ООО "Биофарма плазма".

Испытания будут проводить в 5-ти медицинских учреждениях:

Киевской городской клинической больнице №17;

Киевской городской клинической больнице № 4;

Белоцерковской городской больнице №3;

Львовской областной инфекционной клинической больнице;

Городской инфекционной больнице Одесского горсовета, инфекционное боксовое отделение №10.

Что было раньше: 22 апреля Офис президента сообщил, что в Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, по предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена использованием в Украине экспериментальных препаратов в борьбе с коронавирусом. Соответствующее письмо ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову.

Речь идет о протоколе "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни", в котором есть перечень препаратов, которые могут использовать украинские врачи.

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