Поправки Путина: ЦИК подвела итог, в Кремле говорят о "триумфе"

Центральная избирательна комиссия Российской Федерации заявляет, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92% избирателей.

Источник: РБК со ссылкой на ЦИК России, которая сообщила о подсчете 100% протоколов всероссийского голосования

Детали: Против поправок Владимира Путина высказались якобы 21,27% участников голосования.

Два близких к Кремлю источника РБК сказали, что итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания Администрации президента Путина: никто не предполагал, что в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона они окажутся настолько высокими.

Один из собеседников издания заявил: "Это триумф".

В целом обошлось без скандалов, а число нарушений минимальное, отметил он.



Участие в российском "плебисците", по предварительным данным, приняли 65,28% россиян.

Это сопоставимо с явкой на выборах президента РФ в 2018 году: тогда участие в голосовании приняли 67,54% граждан России.

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